‘Scelto’ il nuovo allenatore: fuori una, adesso tocca alla Roma

Le cifre hanno contribuito a fugare anche l’ultimo dubbio: l’effetto domino tocca anche la Roma. Ecco perché

In un finale di stagione che si preannuncia assolutamente rovente, la Roma di conta di muovere i passi giusti anche nella programmazione della prossima annata. La cura Ranieri ha sicuramente tracciato una strada importante, risollevando i giallorossi dopo un inizio che definire disastroso sarebbe solo un eufemismo. Nel corso delle prossime settimane, però, i Friedkin saranno chiamati a sciogliere le riserve in merito all’individuazione della nuova guida tecnica.

Sotto questo punto, le idee sicuramente non mancano. Da Gasperini ad Allegri passando per Carlo Ancelotti, senza trascurare irruzioni a sorpresa e Mister X al momento solo ipotizzati. In un mosaico ancora tutto da comporre, però, la Roma assorbirà anche le decisioni e le mosse degli altri top club pronti ad aprire un nuovo ciclo con altri allenatori. Ne sanno qualcosa Milan e Juventus che, non a caso, hanno cominciato a sondare il terreno alla ricerca di nuove soluzioni viste le separazioni ormai dietro l’angolo rispettivamente di Conceicao e Thiago Motta. In particolare, tra i profili monitorati dai rossoneri, ci sono anche Fabregas e Gasperini, al momento però relegati in secondo piano nelle gerarchie della dirigenza, almeno stando alle quote dei bookmakers.

Calciomercato Roma, triangolo con Milan e Juve: il verdetto su Gasperini

Secondo quanto riportato da Agipronews – che prende in considerazione il verdetto fornito dai betting analyst di Snai – il profilo più credibile per la panchina del Milan sarebbe infatti Massimiliano Allegri. La quota per il ritorno a Milano del tecnico livornese è infatti la più bassa in ‘listino’ ed è mancata soltanto 1.75 volte la posta. Inseguono poi Cesc Fabregas (a 4,50) seguito da Gasperini, De Zerbi, Conte e Sarri (sul gradino più basso del podio, a 7.50 secondo Sisal).

Stando almeno gli ultimi ‘movimenti’ dei betting analyst, il Milan sembrerebbe aver messo in secondo piano l’ipotesi di affondare il colpo per Gasperini. Uno scenario che, se confermato, libererebbe spazi di manovra interessanti alla Roma, che però potrebbe essere costretta a fare i conti con la concorrenza della Juventus. Reduce dalla roboante vittoria all’Allianz Stadium proprio contro la Juventus, il tecnico dell’Atalanta ha impressionato i bianconeri, mettendo in imbarazzo il piano tattico di Thiago Motta. E chissà che, memore delle difficoltà di una stagione assolutamente negativa, la ‘Vecchia Signora’ non ritorni sui suoi passi decidendo di affidare la guida tecnica ad un tecnico esperto e ‘navigato’.