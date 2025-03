Allegri, il ritorno è clamoroso: ha già scelto i rinforzi

Ecco le ultime sull’avvenire di Massimiliano Allegri, il quale sembrerebbe aver individuato la meta del suo ritorno in Serie A

Se tifosi e appassionati della massima lega italiana credevano che la Serie A 2024/25 potesse aver solidificato quegli equilibri messi in discussione nel corso dell’ultima sessione di mercato estiva (durante la quale gran parte delle big italiane ha dubito una profonda metamorfosi), le ultime notizie emerse sembrerebbero spingere verso un ulteriore terremoto che vedrà coinvolti i precari rapporti di forza instauratosi nel corso di una stagione che, tra le altre cose, potrebbe ancora riservare diverse sorprese sul piano dei risultati e, dunque, degli sviluppi del mercato.

La frenetica corsa allo scudetto che vede coinvolte Atalanta, Napoli e Inter, difatti, non risulterà decisiva soltanto per definire il futuro delle tre società citate, ma andrà a ripercuotersi a cascata anche sulle altre big italiane che non hanno rispettato le aspettative covate da tifosi e appassioni nel corso dell’estate (vedi Roma, Juventus e Milan).

Difatti non vi è una singola società tra le big che possa dirsi certa di trattenere il proprio allenatore, neanche nel caso dei nerazzurri di Simone Inzaghi che, nel caso in cui dovesse concludere l’anno senza scudetto o Champions in mano, potrebbe salutare Appiano Gentile.

Un panorama complesso e affascinante, all’interno del quale alcune ingombranti figure attualmente assenti dal campionato nostrano potrebbero rimescolare violentemente le carte in tavola. Basti pensare al fatto che vi sono allenatori senza una panchina del calibro di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, ma anche possibili clamorosi ritorni come quello di Roberto De Zerbi.

Rivoluzione Milan: ad Allegri piace il progetto e la rosa

Aveva abbandonato la massima lega con l’amarezza nel cuore per essere stato estromesso dal progetto Juventus dopo aver conquistato una Coppa Italia in una stagione a dir poco controversa, ma ora Massimiliano Allegri è sulla bocca di troppi dirigenti per immaginare che ad agosto non sarà nuovamente alla guida di una big italiana.

Oltretutto considerando il traballante assetto sopra descritto, che spingerà diverse società a compiere dei violenti cambiamenti. Nel caso di Allegri, al netto delle legittime critiche che gli si possono muovere sul piano squisitamente tattico, è impossibile ignorare una bacheca piuttosto luccicante, che di fatto è la più preziosa e numerosa che un allenatore possa vantare nell’ultimo decennio.

Al netto delle diverse voci che hanno avvicinato il nome del tecnico toscano alla Roma, per via degli ottimi rapporti che intercorrono tra lui e Sir Claudio Ranieri, La Gazzetta dello Sport stamane ha rivelato che Allegri sarebbe già pronto a riprendere in mano una vecchia conoscenza: il Milan.

Che il progetto Conceicao sia fallimentare appare piuttosto evidente a chiunque possa dare uno sguardo alla classifica e abbia visto giocare il Milan nelle ultime settimane e, forte della propria conoscenza dell’ambiente e di una società che ha dimostrato di poter investire senza particolari riserve, Allegri avrebbe intenzione di immergersi nuovamente nel caleidoscopio della Serie A.

Secondo quanto riportato dal quotidiano rosa, inoltre, Allegri avrebbe manifestato particolare soddisfazione per la rosa rossonera e, vista la straripante qualità a disposizione non fatichiamo a crederlo (basti pensare alla presenza di perle dalla spiccata qualità come Reijnders, Pulisic, Joao Felix e Jimenez, o ai corridori come Leao ed Hernandez).