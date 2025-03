Athletic-Roma, da Dybala alla clausola di Paredes: la conferenza di Ranieri | LIVE

Athetic Club-Roma, aumenta l’attesa per il delicatissimo incrocio del San Memes valevole un pass per i quarti di finale di Europa League. Le parole di Ranieri e Dybala.

“L’allenatore bravo è quello che fa meno danni e la sua forza sono i propri giocatori Ho la fortuna di avere buoni giocatori che mi seguono e che se sbaglio lo faccio in buona fede, con tutte le mie conoscenze. Avere cinque giocatori che non giocano dall’inizio, ma capiscono la problematica e sono consapevoli di essere differenti l’uno dall’altro, allora è possibile giocare le tante partite all’interno della gara. La mia fortuna è avere questi ragazzi a disposizione”.

“Domani sera con la spinta del proprio pubblico, l’Athletic spingerà ancora di più. Noi dovremo essere bravi a fare il nostro gioco, senza paura, come stiamo facendo ultimamente”.

“Ranieri mi ha trasmesso l’esperienza di poter parlare e aiutare i più giovani. Io cerco di dare sempre il massimo con le mie qualità e nello spogliatoio pure cerco di aiutare, con parole di fiducia nei momenti di difficoltà”.

“Leader significa che si sente partecipe al bene della squadra. Per cui ho la fortuna di avere dei leader che si sentono partecipi alle sorti di una squadra e lo fanno per il bene della squadra. Lo ha capito benissimo e lo sta portando avanti”. “Dobbiamo entrare e fare il nostro gioco, senza entrare con la paura o il pensiero che il pari ci può andare bene , la andiamo a perdere. Attacchiamo e difendiamo in undici, cercando di nascondere il più possibile i nostri difetti”.

“Il duecentesimo goal domani? I goal sono belli, ma domani la cosa più importante è tornare a Roma con il passaggio del turno”.

“Solo vivendo le cose, possiamo avere risposte. Io chiedo sempre di cancellare la gara precedente, sia che abbiamo vinto che perso. Acqua passata non macina più Finita la gara di domani, già ho tutti i video per la partita con il Cagliari. Non ricordo nemmeno i giocatori e i risultati di due giornate fa. Questo è ciò che chiedo alla squadra: so che domani abbiamo una grande gara, così come domenica. Cerco di ricavare il meglio dalla squadra”.

“Non sapevo di non aver mai segnato in trasferta in Europa. Io spero di aiutare con goal o assist, ma penso che bisogna anteporre gli obiettivi della squadra a quelli personali. Sulla convocazione della Nazionale, ancora non è uscito nulla. Spero di poter andare, per noi argentini è qualcosa di unico”.+

“Sono orgoglioso, come detto, ma quando non allenerò più, magari farò le mie valutazioni sui miei errori, che saranno certamente tanti. Un anno fa mai avrei detto di essere qui: metto tutto nel calderone e dico di essere un uomo fortunato, per aver allenato per tanto tempo, rimasto giovane perché lavori con i giovani e che fa il lavoro che ama. Sono fortunato e sono contento”.

“Se c’è un segreto per farmi stare bene, non lo dirò. Sto cercando di trovare una cura, come fatto per molto tempo. Spero di poter continuare così e ho trovato degli esercizi che mi fanno sentire a mio agio fisicamente e stiamo lavorando ma non le dico”. Ranieri: “Ho a disposizione uno staff meraviglioso, sono solo la punta dell’iceberg di un nucleo di persone che lavorano per far star bene i giocatori. Studiamo un insieme di componenti, altrimenti sarebbe facile interrogarsi perché non si sia intervenuti prima. è un insieme di scelte per cercare di far infortunare il meno possibile i giocatori. Quando giochi tanto, rischi di avere delle interruzioni e spero non ci sia mai un grosso infortunio”.

“Penso che essendo argentini che si conoscono da tempo, condividiamo tante cose e abbiamo tante somiglianze. Ma ci sono tanti punti di riferimento e giocatori esperti e che hanno vinto trofei molto importanti e che è qua da tanto tempo. C’è un gruppo molto bello, anche con giocatori che giocano meno e che si alternano, così che non ci siano momenti di tensione e che noi diamo tutto in allenamento, senza calpestarci vicendevolmente. Ognuno dà il proprio contributo a modo proprio”.

“Prima volta che vengo al San Memes, ma i miei colleghi mi hanno parlato molto bene di questo stadio. Ho molta curiosità di gicoare qua e vedere questa tifoseria. Ma resto concentrato, perché se ci mettiamo a guardare intorno per vedere cosa c’è nel campo, sicuramente la pagheremo”.