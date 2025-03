Calciomercato Roma, Paredes chiama il nuovo allenatore

Emergono segnali importanti relativi alla ricerca del nuovo allenatore che da giugno si ritroverà a raccogliere il testimone di Claudio Ranieri

Mancano oramai poche ore al match che vedrà la Roma di Claudio Ranieri affrontare l’Athletic Bilbao nello stadio di casa (gli spagnoli potranno contare anche sul ritorno dei gruppi della tifoseria organizzata, che hanno interrotto lo sciopero per sostenere la squadra in un momento di tale delicatezza), ma parte delle preoccupazioni di mister Ranieri e colleghi non può che essere ancora rivolta alla gestione dell’avvenire della rosa giallorossa e del proprio successore.

I temi che da ora in poi dovranno essere affrontati per garantire un futuro all’altezza di quanto compiuto nelle ultime settimane sono svariati e gran parte di questi convergono nella figura del prossimo allenatore giallorosso, dalla cui scelta dipenderanno diversi fattori, come i possibili rinnovi, le cessioni e gli acquisti da compiere nel corso dell’estate.

In tal senso, nelle ultime ore, sono emerse novità di rilievo, in grado di dissipare in parte le nubi che aleggiano intorno alla figura del prossimo tecnico giallorosso.

Sarri alla Roma: il rinnovo di Paredes è un indizio?

Le ipotesi sono varie e variegate, andando dalla concretezza di allenatori come Ancelotti e Allegri (quest’ultimo sempre più vicino al Milan), passando per la ferrea disciplina di Antonio Conte, fino ad arrivare all’estro e la raffinatezza di sistemi di gioco come quelli di Gianpiero Gasperini, Roberto De Zerbi o Maurizio Sarri.

Parlando proprio dell’ex allenatore della Lazio, nelle scorse ore i vertici giallorossi e lo stesso Sir Claudio potrebbero aver involontariamente restituito un segnale che farebbe crescere la candidatura del tecnico toscano: il rinnovo di Leandro Paredes.

Difatti il centrocampista argentino è uno dei rimpianti dell’ex Juve, che, dopo averlo richiesto perentoriamente ai tempi dell’Empoli, lo ha desiderato anche nella sua esperienza a Torino con la Vecchia Signora e persino in quella biancoceleste nella città eterna (in quel caso il passato giallorosso di Paredes rese l’esito di tale richiesta piuttosto scontato).

Ora, il rinnovo compiuto dal numero 16 giallorosso, come riportato da forzaroma.info, potrebbe far parte di quelle mosse che Ranieri e colleghi stanno preparando per apparecchiare una rosa il più compatibile possibile con il prossimo tecnico. Nel caso di Sarri, come manifestato dagli episodi appena citati ma anche da un sistema di gioco che nel palleggio vede una delle sue peculiarità più evidenti, la figura di Paredes appare particolarmente coincidente a quello che il mister toscano potrebbe desiderare una volta sbarcato nella città eterna.