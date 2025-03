Filo diretto Juventus-Roma: il ritorno choc chiude i giochi

Non si placano le voci e le indiscrezioni in merito agli sviluppi riguardanti la prossima stagione. Dalla Roma alla Juve: intreccio infinito

Con ancor più certezze dopo la vittoria al ‘Castellani’ di Empoli, la Roma è attesa dal classico confronto che vale una stagione. Manca sempre meno, infatti, all’incontro del San Mamés che vedrà i giallorossi impegnati contro l’Athletic Club di Bilbao nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Inevitabile, dunque, che le attenzioni dei giallorossi siano rivolte alla sfida contro i baschi. Tuttavia, a calamitare le attenzioni mediatiche sono anche le tante voci riguardanti la panchina.

Un tema – quest’ultimo – tutt’altro che banale e che si inserisce in un quadro molto più ampio. Tra le ipotesi ventilate in chiave Roma, ad esempio, c’è sicuramente Gasperini. Il futuro del tecnico dell’Atalanta, reduce da un’altra stagione sopra le righe sulla panchina degli orobici, è infatti un rebus ancora tutto da sciogliere. Se i segnali d’addio lanciati dal tecnico all’indirizzo degli orobici sembrano inconfutabili, meno certezze invece calamita l’eventuale prossima scelta dell’allenatore nerazzurro. La Roma osserva guardinga, pronta a giocarsi le sue chances qualora dovessero materializzarsi le condizioni propizie. Ma occhio alle novità.

Ping pong Juve-Roma, da Gasperini a Conte: la scelta della ‘Vecchia Signora’

Il poker con il quale l’Atalanta ha letteralmente sbancato l’Allianz Stadium ha infatti rimesso prepotentemente in discussione la panchina di Thiago Motta, al quale non dovrebbe bastare neanche il quarto (obiettivo minimo stagionale peraltro ancora tutto da conquistare).

Il casting per la panchina della Juventus è dunque, almeno ufficiosamente, aperto. Nonostante i ‘depistaggi’ di rito, in un mosaico che comprende anche altri nomi come Zidane, i profili di Conte e Gasperini sono monitorati da molto vicino dalla ‘Vecchia Signora’. Sulla questione, infatti, è intervenuto anche Luca Momblano che nel corso dell’ultima diretta di Juventibus ha fornito ulteriori ragguagli a riguardo: “Esiste un correntino che pensa che la soluzione sia solo una: Antonio Conte. Ci sta che qualcuno porti al tavolo quest’istanza: poi ripeto, è un correntino non è un Sorrentino. C’è anche Gasperini che secondo me potrebbe essere un nomi in grado di mettere d’accordo più voci però eventualmente sarebbe matrice Giuntoli. Il ‘correntino’ non è matrice Giuntoli”. Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane che hanno tutta l’aria di configurarsi come autorevole punto di svolta, pronte a ridisegnare molte panchine in Serie A.