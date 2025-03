Firma Paredes, ecco Dybala: annuncio UFFICIALE imminente

Arriva la firma sul rinnovo di contratto di Paredes, per un’altra stagione e subito c’è un richiamo a Dybala: la situazione può sbloccarsi a breve

Il duo argentino è destinato a proseguire insieme la propria avventura nella Capitale, almeno secondo le intenzioni del club. Il centrocampista ha prolungato fino al 2026, mentre per l’ex Juve si profila un’ipotesi di estensione con riduzione dell’ingaggio.

La notizia era nell’aria da tempo e ieri è stata ufficializzata una volta per tutte: Leandro Paredes resterà a Roma un’altra stagione, ovvero fino al 30 giugno del 2026. C’è il dubbio sulla presenza di una presunta clausola rescissoria, da 3,5 milioni di euro, come riportato dai giornalisti argentini, che consentirebbe al regista ex Juve di accasarsi al Boca già da questa estate.

Di certo la volontà di Ranieri e Ghisolfi è quella di tenersi stretto il classe ’94 e costruire attorno a lui il centrocampo del prossimo anno. Questo prolungamento non è da sottovalutare nemmeno in chiave Dybala: per la Joya non c’è stato bisogno di mettersi a trattare visto che il rinnovo è diventato automatico al superamento di un tot di presenze. Quello che potrebbe però accadere è che l’ingaggio possa essere spalmato per qualche altra stagione, in modo da abbassare il compenso loro annuale.

Dybala recuperato per Bilbao e presente in conferenza stampa: si va verso un altro anno insieme a Paredes

Nel frattempo Dybala sarà regolarmente presente a Bilbao, dopo i problemini fisici accusati nella gara di andata. L’argentino è tornato ad allenarsi in gruppo da ieri, anche non essendo ancora al top della condizione. Qualche fastidio alla coscia ancora lo percepisce e questo non gli permette di spingere fino in fondo, ma di certo non lo toglierà dall’undici titolare nel match più importante (almeno finora).

Ranieri sarà affiancato proprio dall’argentino durante la conferenza stampa al San Mames, che andrà in scena alle 18.50, subito dopo l’arrivo della squadra giallorossa in terra basca. Qualche domanda verrà fatta alla Joya riguardo il rinnovo di Paredes e la sua reazione a questa notizia. I due potranno preparare al meglio la stagione che porta al Mondiale Nord Americano del 2026, per poi magari rimanere nel proprio Continente.