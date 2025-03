Il nuovo DS porta Conte: tifosi Juve a bocca aperta

I tifosi della Juventus non credono ai propri occhi: rivoluzione e gran ritorno dirigenziale. Così arriva anche Antonio Conte dal Napoli. Le ultime.

La Roma sta vivendo un periodo di forma straordinaria sotto la guida di Claudio Ranieri. Dopo un avvio di stagione travagliato, l’arrivo del tecnico romano ha segnato una svolta decisiva: con cinque vittorie consecutive in Serie A e una striscia di dodici risultati utili, i giallorossi sono risaliti fino al settimo posto in classifica, a soli sei punti dalla zona Champions League. ​

Ranieri, 73 anni, aveva inizialmente annunciato il suo ritiro dopo aver salvato il Cagliari nella scorsa stagione. Tuttavia, l’amore per la Roma e la chiamata del club lo hanno convinto a tornare in panchina per la terza volta. Il suo impatto è stato immediato, trasformando una squadra in difficoltà in una compagine competitiva e determinata.

​Come noto, il suo contratto, al termine della stagione, lo porterà ad assumere un ruolo dirigenziale senior all’interno del club, diventando consulente della proprietà per le questioni sportive. In questa veste, avrà un’influenza significativa nella scelta del suo successore sulla panchina giallorossa, con quest’ultima questione che non poche attenzioni sta generando anche in una fase cruciale della stagione come quella corrente.

Allegri o Conte per il Milan, c’è anche lo zampino di Paratici: il Milan non vuole più sbagliare

Tra i nomi circolati per il futuro ruolo di allenatore della Roma, è spiccato anche quello di Massimiliano Allegri, un cui ritorno alla Juventus parrebbe assolutamente da escludersi, a differenza di un più probabile approdo al Milan per una parentesi 2.0 in quel di Via Aldo Rossi. In casa Roma, ad ogni modo, un altro nome considerato pare poter essere anche quello di Gian Piero Gasperini.

Il tecnico dell’Atalanta, una cui partenza a fine anno è tutt’altro che da escludersi, è stato accostato anche ai bianconeri, soprattutto in questa parentesi che vede la panchina di Thiago Motta a dir poco scricchiolante. Gli intrecci sulle panchine, a solo un anno di distanza dai grandi cambiamenti della passata stagione, potrebbero essere anche prossimamente plurimi, coinvolgendo anche un altro nome quale quello di Antonio Conte.

La permanenza del leccese alla corte di De Laurentiis, per motivazioni non tanto sportive quanto di prospettive e comunità di vedute, è apparsa nel recente passato non scontata, portando l’ex Juventus ad essere accostato anche alla stessa Roma. Sul suo conto, così come su quello di Massimiliano Allegri, però, giungono novità di non poco conto da parte di Daniele Longo.

A sua detta, infatti, il Milan starebbe valutando la possibilità di affidare il ruolo di direttore sportivo a Fabio Paratici, le cui quotazioni parrebbero in netta risalita. L’eventuale nomina di Paratici potrebbe favorire il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, dato il loro passato successo alla Juventus. Tuttavia, il sogno nel cassetto di Paratici sarebbe l’ingaggio di Antonio Conte, comunque coerente con una strategia basata sul rafforzare la componente italiana del club e riportare il Milan dove merita dopo una rivoluzione post-Pioli fin qui tutt’altro che in grado di raccogliere i frutti sperati.