“Mi ha chiamato Ranieri”: nuovo colpo da 10 milioni per la Roma

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale del calciatore. “Mi ha chiamato Ranieri”. Ecco il nuovo colpo da 10 milioni per i giallorossi

Si muove direttamente Claudio Ranieri. E la verità la svela il diretto interessato. Un colpo che la Roma ha in canna a quanto pare, viste le conferme che sono arrivate proprio in queste ore.

Si era parlato nei giorni scorsi di un interesse giallorossi nei confronti di un centrale difensivo molto giovane: Noakhai Banks, classe 2006, che l’Augsburg valuta 10 milioni di euro. E dopo le voci degli ultimi tempo, è stato lo stesso calciatore a confermare che l’interesse del club giallorosso è reale. In un’intervista infatti rilasciata alla Bild, il 19enne ha detto questo.

Calciomercato Roma, l’annuncio di Banks

Le parole di Banks lasciano davvero poco spazio all’interpretazione ed è, forse, un ulteriore dimostrazione della volontà di Claudio Ranieri di cambiare totalmente ruolo dentro la Roma. Non può un uomo di campo, ma un dirigente, dietro la scrivania, che va a chiudere tutte le operazioni di mercato che lui e il club vogliono imbastire.

“Quando ho sentito per la prima volta dell’interesse della Roma, è stato un grandissimo onore per me. Ho avuto una videochiamata con Claudio Ranieri. Il fatto che un tecnico come lui si sia mosso per contattarmi è grandioso. Ma alla fine, sono un giocatore dell’Augsburg, e so che il club ha grandi piani per me”. Il giovane difensore centrale con