Nuovo DS e accordo per il ritorno di Allegri: è già atteso in sede

Nuovo direttore sportivo e accordo per il ritorno di Massimiliano Allegri. Sembra tutto fatto. Atteso in sede per il nuovo corso

Massimiliano Allegri, e i numeri parlano per lui, è uno dei migliori allenatori in circolazione senza una squadra. Ma questo dovrebbe succedere ancora per pochissimo tempo, almeno stando alle informazioni che sono state riportate da SportMediaset.

Sì, proprio così. Il tecnico livornese, licenziato dalla Juventus lo scorso maggio dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta per, ufficialmente, degli atteggiamenti sopra le righe che non sono per nulla piaciuti alla società, è libero da quel giorno. Ma il Milan, ormai, avrebbe raggiunto un pre-accordo con il nuovo allenatore. Il corso Conceicao, che ha preso il posto di Paulo Fonseca, anche se non ufficialmente appare comunque finito. E il nuovo allenatore dovrebbe essere appunto Allegri, per un clamoroso ritorno a Milanello.

Allegri al Milan: arriva anche Paratici

Con l’allenatore la società lombarda avrebbe raggiunto un accordo sulla base di 5 milioni di euro all’anno di ingaggio. Due in meno rispetto a quelli che gli garantiva la Juventus. Inoltre Allegri avrebbe già detto che la rosa del Milan è buona e al massimo servirebbe qualche ritocco, senza mettere mano in maniera profonda. Insomma, pare davvero tutto fatto, così come sembra fatto per il nuovo direttore sportivo. Sempre la fonte di prima si spinge oltre sottolineando come per Fabio Paratici siamo ai dettagli.

L’ex dirigente della Juventus, con un passato al Tottenham, sarebbe atteso in queste ore a Casa Milan per iniziare a lavorare per il nuovo club, oppure per chiudere l’operazione che lo porterà a firmare un accordo con i rossoneri. Un Milan quindi rivoluzionato in tutto e per tutto che punta a fare qualcosa di importante la prossima stagione mettendosi alle spalle questa qui che poche emozioni ha regalato se non la Supercoppa Italiana vinta all’ultimo minuto. Ma non basta per salvare nulla, visto che sarà assai complicato anche raggiungere un piazzamento alla prossima Champions League.