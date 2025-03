Pericolo Ancelotti e grana infortunio. Roma in ansia in attesa di capire quale sarà la diagnosi ufficiale. Ecco che cosa potrebbe succedere

Un infortunio, che potrebbe essere abbastanza grave, da mettere a rischio il riscatto. Un giocatore che ha deciso dopo soli sei mesi di lasciare la Roma per giocare di più e che adesso si ritrova con il forte rischio di aver chiuso in anticipo la sua stagione.

E questo rischio potrebbe diventare allarme in casa giallorossa. Sì, perché di possibilità di vederlo con la maglia dei capitolini anche i prossimi anni ce ne sono poche, ma ritrovandolo in casa, con un infortunio da smaltire, farebbe diventare abbastanza complicato anche la possibilità di una cessione la prossima estate. O la possibilità di riscatto da parte del Bayer Leverkusen.

Hermoso si infortuna: grosso rischio per la Roma

Non si hanno ancora delle notizie ufficiali su quanto sia grave l’infortunio di Mario Hermoso. L’ex Atletico Madrid e Roma è uscito durante il match contro il Bayern Monaco per un problema alla spalla. “Non sappiamo quanto sia grave – ha detto ieri Xabi Alonso – e sta andando adesso in ospedale”. Quindi qualcosa di importante sicuramente ci potrebbe essere e questo potrebbe complicare quelli che erano sicuramente i piani dei giallorossi che speravano di cederlo alla fine di questa annata magari in maniera definitiva. Anche perché, con un addio di Xabi Alonso direzione Real Madrid al posto di Ancelotti, difficile possa rimanere Hermoso da quelle parti.

L’inizio dell’avventura di Hermoso con la maglia giallorossa non era stata così difficile. Anzi, poi con Juric era anche riuscito a fare qualche presenza. L’avvento di Ranieri, però, ha stravolto le carte in tavola, quindi vedendo che il campo non lo avrebbe toccato, o lo avrebbe fatto con molta poca continuità, aveva chiesto la cessione accordatagli dal club. L’addio in prestito era il preludio, quasi sicuramente, di un riscatto alla fine di questa annata. Ma questo possibile infortunio, qualora fosse grave, potrebbe realmente complicare i piani di tutti.