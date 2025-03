Vlahovic firma insieme al grande ex: 30 milioni alla Juve

Vlahovic firma insieme al grande ex: 30 milioni alla Juventus per il cartellino del bomber. Il summit ha dato esito positivo. Ecco lo scenario

La questione è molto semplice e ormai è anche di dominio pubblico: Dusan Vlahovic, alla fine di questa stagione, lascerà la Juventus per trovare un’altra sistemazione. E le squadre che gravitano attorno al serbo prima erano tante, adesso sono un po’ di meno.

Anche perché il classe 2000 sta giocando veramente poco: il feeling con Motta non è mai scattato e da quando è arrivato Kolo Muani gioca ancora di meno. Insomma, anche il valore del cartellino si è abbassato e ad un solo anno dalla scadenza naturale del contratto la Juve non può chiedere la luna. Dalla Turchia, inoltre, sono convinti che non ci sia al momento nessuna squadra della Premier League pronta a prendere il giocatore e il Fenerbahce di Mourinho, che ha Kostic in squadra, preso in prestito dalla Juventus, appunto, potrebbe tentare il classico 2×1. Un summit con lo Special One, sottolinea, inoltre, che il tecnico sarebbe contento di questo doppio colpo.

Vlahovic al Fenerbahce: 30 milioni per due cartellini

E la proposta che da quelle parti hanno intenzione di fare sarebbe di 30 milioni di euro per entrambi i cartellini. Diciamo che è una cifra molto ma molto al ribasso, evidentemente, ma anche se al momento Vlahovic avrebbe detto di no alla possibilità di andare in Turchia, il Fenerbahce è convinto, vista la mancanza di concorrenti, di poter riuscire nel colpo grosso. Certo, magari di milioni ne servono di più, magari a 40 si potrebbe chiudere, ma pur di non rischiare di perderlo a zero, forse, la Juve di Giuntoli si potrebbe accontentare.

Incredibile da pensare fino a poco tempo fa, ma eppure adesso è così e ci sono pochissime possibilità che la cifra possa lievitare verso l’altro. Soprattutto perché non ci sono all’orizzonte possibilità di vedere Vlahovic dal primo minuto in più di un’occasione. Sempre il solito minutaggio da qui alla fine dell’anno. E così è difficile chiedere la luna.