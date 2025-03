Athletic-Roma, il rosso semina il caos: bufera totale arbitro e VAR

Da pochi istanti si è chiuso il primo tempo della sfida del San Mamés tra Athletic e Roma: hanno immediatamente preso posizione a riguardo

Inizio assolutamente in salita per la Roma di Claudio Ranieri. Dopo aver impresso sin dai primi minuti un ritmo tambureggiante, l’Athletic di Valverde si è ritrovata in superiorità numerica per effetto dell’espulsione comminata a Mats Hummels.

All’undicesimo minuto di gioco il difensore tedesco ha ingenuamente steso Sannadi che, però, aveva da pochi metri oltrepassato la linea di centrocampo, quindi era a tanti metri di distanza dal poter raggiungere la porta difesa da Svilar. Tuttavia, Turpin non ha avuto dubbi e ha immediatamente estratto il cartellino rosso tra l’incredulità e la rabbia dei calciatori della Roma, che hanno provato a fornire le loro spiegazioni all’indirizzo del direttore di gara, invano. Ma Hummels era realmente l’ultimo difensore o c’erano possibilità per Mancini di rientrare con una diagonale difensiva? Proprio questo è uno degli aspetti maggiormente messi in evidenza dai tifosi della Roma che hanno espresso tutto il loro disappunto sulla ‘chiamata’ arbitrale con commenti al vetriolo sui social.

Athletic-Roma, rosso a Hummels e critiche social: Turpin nel mirino

A metà campo in una situazione di gioco ancora tutta da costruire, la decisione di Turpin è stata affrettata. Il VAR, come non sempre è avvenuto in questo genere di circostanze, non è comunque intervenuto. Ecco una carrellata importante di commenti a riguardo:

Il clamoroso errore dell’arbitro nell’espulsione di #Hummels non fa pensare bene sul comportamento di questo arbitro non proprio simpatico.#EuropaLeague#BilbaoRoma — Massimiliano Milani (@MaximiMilani) March 13, 2025

Per quanto mi riguarda Hummels ha finito con la Roma #AthleticBilbaoRoma — Fabri (@incercadilaurea) March 13, 2025

Turpin si conferma uno dei peggiori e più sopravvalutati arbitri europei. — FraMo (@Fra04012011) March 13, 2025

Turpin è palesemente un arbitro anti Italia dai, questo non è MAI rosso.#AthleticRoma — pinco pallino (@pazzodicalcio) March 13, 2025

Mi sembra onesto che Hummels non giochi più fino a fine campionato #AthleticBilbaoRoma — Dionigi (@dionigibusi) March 13, 2025

Come si evince, oltre alla scelta di Turpin di estrarre il cartellino giallo, criticata in maniera netta e decisa anche l’errore di Mats Hummels, autore di una leggerezza assolutamente inconcepibile per un calciatore della sua esperienza.