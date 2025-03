Athletic-Roma, UFFICIALE: cambio obbligato per Ranieri

Emergono novità in merito a come stasera la Roma di Sir Claudio Ranieri scenderà in campo per affrontare l’Athletic Bilbao

Una manciata di ore divide Claudio Ranieri e la sua Roma dalla delicatissima sfida con l’Athletic Bilbao di Ernesto Valverde e, per il tecnico nato a Testaccio, sarà necessario concepire la formazione migliore per affrontare una squadra prevedibilmente aizzata da uno stadio e un pubblico organizzatosi appositamente per ribaltare il 2-1 subito all’andata.

È vero… la Roma è rinata ed è attualmente tra le formazioni più in forma dell’interno panorama calcistico europeo (e di certo della Serie A), Ranieri è un mago delle partite secche e i componenti della rosa sembrerebbero aver conquistato una coesione di intenti piuttosto preziosa… tuttavia gli spagnoli hanno qualità e fame, che insieme generano notoriamente un cocktail di particolare efficacia.

Se poi inseriamo nell’equazione figure del calibro di Nico Williams e il fatto che in Liga il Bilbao sia attualmente il primo delle squadre “normali” (dunque escludendo Barcellona, Atletico Madrid e Real) , ecco che il compito della Roma assume di colpo delle sembianze ben più eroiche. Nelle ultime settimane, inoltre, Ranieri ha dovuto fare i conti con una serie di acciacchi più o meno gravi, tra i quali possiamo citare quello di Artem Dovbyk o i timori relativi alla condizione di Paulo Dybala.

In campionato Sir Claudio è riuscito a centellinare con preziosa cura le risorse a disposizione (anche grazie alla presenza a quelle nobili alternative a Paulo Dybala che rispondono al nome di Tommaso Baldanzi e soprattutto Matias Soulé, il quale ha letteralmente trascinato la Roma con i suoi gol) e, ora, l’obiettivo è quello di schierare la formazione più competitiva possibile, i sintonia con le caratteristiche tecnico-tattiche dell’avversario.

La Roma cambia divisa: scenderà in campo con la terza maglia

Mentre Ranieri e colleghi si stanno dedicando alle ultime fasi delle valutazioni necessarie a schierare un undici titolare in grado di difendere il risultato acquisito all’andata, emergono novità in merito alla divida con cui i giallorossi scenderanno in campo.

Se inizialmente l’intenzione era quella di solcare il terreno di gioco con la seconda maglia da trasferta, nelle scorse ore sono giunte conferme ufficiali in merito alla decisione di adoperare la terza maglia blu, visti i possibili disordini visivi che sarebbero subentrati per via della prima maglia del Bilbao.