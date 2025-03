Roberto Mancini alla Juventus è già chiusa: le cifre UFFICIALI

Ecco le ultime sull’eccitante scambio di panchine che la Serie A è pronta a subire nel corso dei prossimi mesi

Dopo il terremoto avvenuto nel corso dell’ultima sessione di mercato estiva, la massima lega italiana è pronta ad assistere ad un frenetico valzer di panchine programmato per la fine della stagione 2024/25, durante la quale i tifosi e gli appassionati erano entrati in confidenza con rapporti di forza ed equilibri già destinati a mutare violentemente nel giro di una manciata di mesi.

Raramente abbiamo assistito a tali ribaltamenti di fronte nel giro di forbici temporali così ristrette, soprattutto considerando che gran parte dei protagonisti principali della metamorfosi annunciata appartiene alle squadre più importanti e blasonate dell’intero campionato. Basti pensare alla precaria parabola che caratterizza la permanenza di allenatori come Gianpiero Gasperini, Simone Inzaghi e Antonio Conte, tutti in lizza per alzare il trofeo più ambito del campionato, ma contemporaneamente tutti potenzialmente pronti ad abbandonare le rispettive panchine.

Senza considerare le delusioni dell’anno come il Milan di Conceicao, la Juve di Motta e la Roma di Juric e De Rossi (adesso Ranieri, dopo aver salvato la sua Roma dall’oblio, dovrà scegliere un degno successore).

Tutte formazioni pronte a subire profondi cambiamenti per quanto concerne la panchina. In questo momento, infatti, i tifosi sono impazienti di sapere dove andrà a concretizzarsi il frizzante impianto di Gian Piero Gasperini, dove la concretezza di Antonio Conte e persino dove il raffinato sistema tattico di Simone Inzaghi, il quale attualmente corre su un sottile confine tra la consacrazione (nel caso in cui dovesse vincere scudetto o Champions) e il fallimento (nell’eventualità opposta).

Il tutto senza considerare la presenza di svariati allenatori di pregio attualmente fermi ai box, tra i quali spiccano senza dubbio figure come Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Roberto Mancini.

Valzer di panchine in Serie A: Roberto Mancini resta a casa?

Attualmente svincolato da qualsiasi società e nazionale, Roberto Mancini nel corso degli ultimi mesi è stato al centro delle chiacchiere relative a quelle deludenti squadre in cerca di un salvatore. Ben note le indiscrezioni che hanno visto avvicinarsi la proprietà giallorossa dei Friedkin alla figura dell’ex leader tecnico della Sampdoria.

Attualmente, tuttavia, secondo quanto riportato dalle quote dei bookmakers sul sito Snai, la prospettiva più probabile è che l’ex CT italiano resti a casa anche per il prossimo anno.

La seconda previsione più probabile, sempre secondo i bookmakers, sarebbe proprio quella della Roma, dove andrebbe a raccogliere il testimone di Claudio Ranieri. Questa possibilità, tuttavia, appare piuttosto lontana, vista la considerevole quota a cui attualmente è data: 7.50.

Segue la panchina della Juventus a quota 8.00, il che, considerando che la voce “nessuna panchina” recita quota 1.33, farebbe facilmente intendere che non vi siano particolari elementi per aspettarsi un ritorno in panchina dell’ex allenatore dell’Inter.