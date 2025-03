Formazioni UFFICIALI Athletic-Roma: un big resta in panchina

Formazioni UFFICIALI Athletic-Roma: queste le scelte di Claudio Ranieri per affrontare la compagine di Valverde. In palio un pass per i quarti di Europa League.

La Roma si appresta ad affrontare una delle sfide più delicate della sua stagione con il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Club al San Mamés. Forte del vantaggio maturato all’andata con il successo per 2-1, la formazione giallorossa è chiamata a un compito tutt’altro che agevole in uno degli stadi più ostici d’Europa, dove il calore del pubblico basco rappresenta un fattore determinante.

L’Athletic, reduce da una stagione brillante e determinato a ribaltare il risultato, potrà contare su un ambiente compatto e infuocato, con il massimo sostegno alla squadra di Ernesto Valverde da parte dei propri tifosi. La Roma, consapevole della difficoltà dell’incontro, dovrà affidarsi alla propria esperienza internazionale e alla capacità di gestire i momenti di maggiore pressione.

Formazioni UFFICIALI Athletic-Roma, ci sono Hummels e Dovbyk: Koné in panchina

Uno degli uomini più attesi è senza dubbio Paulo Dybala, leader tecnico della squadra capitolina, che con un gol potrebbe raggiungere il traguardo delle duecento reti in carriera, un obiettivo personale che si intreccia con la necessità di garantire alla Roma il passaggio ai quarti di finale. L’argentino ha dichiarato di essere concentrato esclusivamente sulla qualificazione, consapevole dell’importanza che questa competizione riveste per il club.

Sul fronte opposto, l’Athletic deve fare i conti con assenze di rilievo in difesa, a partire da quella di Dani Vivian, indisponibile per infortunio, e di Yeray Álvarez, squalificato dopo l’espulsione rimediata nella gara d’andata. Il tecnico Valverde dovrà quindi affidarsi a soluzioni alternative per fronteggiare l’attacco giallorosso, mentre Ranieri, che ha predicato massima concentrazione, si aspetta una gara intensa e combattuta, in cui sarà essenziale mantenere il controllo della partita e non lasciarsi condizionare dall’ambiente esterno.

Al di là di ogni discorso e attesa, queste, intanto, le scelte ufficiali dei due allenatori, che hanno proprio in questi minuti disambiguato gli ultimi dubbi rispetto a quella che si appresta ad essere la gara potenzialmente più importante dell’anno per entrambe le compagini.

Spicca, tra le fila giallorosse, la titolarità di Hummels e la conferma, come all’andata, di Dovbyk dal primo minuto. Non proprio attesa, invece, la mediana Paredes-Cristante, con esclusione di Koné, rimasto in panchina già all’andata.

Athletic Club (4-2-3-1): Agirrezabala; De Marcos, Nunez, A. Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I. Williams, Gomez, N. Williams; Sannad

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Rensch, Cristante, Paredes, Angeliño; Dybala, Baldanzi; Dovbyk