Friedkin non si ferma più: ritorno a casa e poker clamoroso

Il gruppo proprietario della Roma è inarrestabile: poker clamoroso e ritorno a casa. Gli ultimi aggiornamenti.

La Roma di Claudio Ranieri, dopo aver ottenuto il quinto successo consecutivo in Serie A, superando l’Empoli per 1-0 grazie a un gol lampo di Matías Soulé, si prepara ad affrontare l’Athletic Club nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. ​ Il match d’andata, disputato all’Olimpico, ha visto la Roma imporsi per 2-1 grazie a una rete decisiva di Eldor Shomurodov allo scoccare precisissimo del novantatreesimo minuto, sfruttando la superiorità numerica dopo l’espulsione di Yeray Álvarez.

Questo risultato offre un vantaggio in vista della sfida al San Mamés, dove la squadra di Ranieri cercherà di difendere il margine per accedere ai quarti di finale.​ Più in generale, abbiamo detto e visto come l‘arrivo di Claudio Ranieri abbia fin qui rappresentato una svolta determinante nella stagione. Chiamato a risollevare le sorti della squadra dopo un avvio difficile, il tecnico romano ha saputo infondere nuova fiducia e solidità tattica, portando la Roma a una serie di risultati positivi sia in campionato che in Europa.

L’attesa, ora, oltre che sul presente e su uno spaccato finale di stagione potenzialmente decisivo, riguarda anche le prossime scelte dirigenziali e societarie, con i Friedkin che, oltre all’ormai vexata quaestio dello stadio, sono alle prese con una pluralità di impegni, non unicamente giallorossi.

Il Friedkin Group monitora anche i Boston Celtics: investimento da 6 miliardi

Come noto, il gruppo texano che dal 2020 ha intrapreso un percorso di crescita ambizioso, sta investendo in infrastrutture e nel potenziamento dell’organico, con l’obiettivo di riportare la Roma ai vertici del calcio italiano ed europeo. ​Il tutto, senza perdere quella visione di insieme imprenditoriale che, stando alle ultime notizie, potrebbe ben presto vederli imbattersi in un investimento di non poco conto.

Dopo aver messo le mani anche su Cannes ed Everton, infatti, i Friedkin hanno manifestato interesse per l’acquisizione dei Boston Celtics, squadra di punta della NBA. Nello specifico, come riporta Sportico, la storica franchigia NBA è al centro di una competizione serrata per la sua acquisizione, con quattro gruppi di investitori in corsa.

Tra questi, spicca, appunto, il Friedkin Group, unitamente a Stan Middleman (CEO di Freedom Mortgage), William Chisholm (co-fondatore di Symphony Technology Group) e Steve Pagliuca, attuale investitore di minoranza dei Celtics. La decisione di vendere la squadra è stata influenzata da tensioni interne alla famiglia Grousbeck, proprietaria del club dal 2002.

L’attuale valutazione della squadra è di circa 6 miliardi di dollari.