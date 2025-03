La Roma ruba il jolly a Mourinho: l’ha già chiamato Montella

Calciomercato Roma, i giallorossi rubano il jolly a Mourinho. Ecco il nuovo interesse della società. L’ha già chiamato Montella

Si muove il mercato per la prossima stagione. Anzi, continua a muoversi perché sappiamo che le trattative non vanno mai in soffitta. E la Roma, secondo le informazioni che stanno arrivando proprio in questi minuti, starebbe monitorando un attaccante.

Sappiamo bene che un uomo lì davanti serve ai giallorossi che hanno deciso quest’anno di chiudere con Dovbyk e Shomurodov. Di profili ne sono usciti parecchi in queste settimane, ma anche nelle scorse c’è da dire: prime punte o attaccanti esterni, gente capace di giocare spalle alla porta e dentro l’area di rigore e altri abili a saltare l’uomo sulla corsia. E queste sono tutte caratteristiche, visto che viene impiegato in tutte le zone del campo, di un elemento che ad oggi è agli ordini di José Mourinho.

Calciomercato Roma, interesse per Aydın

Sul proprio profilo X, Ekrem Konur, giornalista turco che guarda da vicino alle dinamiche del calciomercato, parla di un interesse della Roma nei confronti di Oğuz Aydın. Ma sul giocatore non ci sarebbero solamente i giallorossi, ma anche Marsiglia, Lipsia e Ajax. Guarda il caso, ci sono due squadre con degli allenatori accostati anche alla panchina della Roma per il prossimo anno: De Zerbi che guida i francesi e Farioli che invece è in Olanda.

Aydın (già convocato da Montella in nazionale), 24 anni, cinque gol e due assist in 14 presenze nel massimo campionato turco – statistiche veramente importanti – è un giocatore come detto prima che fa della duttilità la sua arma migliore. Un giocatore in grado di muoversi liberamente su tutto il fronte offensivo e questo è ovviamente un bene sia per lui sia per chi riuscirà a prenderlo. Non si parla di quella che sarebbe la cifra richiesta per il suo cartellino da parte della società turca, ma crediamo che intorno ai 10 milioni di euro, forse qualcosa in meno, l’affare si potrebbe anche chiudere. E la Roma, a quanto pare, c’è.