Motta insieme a Conceicao, le cifre dell’esonero sono UFFICIALI

Thiago Motta come Conceicao, adesso le cifre sono UFFICIALI: gli addii a Juventus Milan hanno già preso quota. Le ultime.

​La Serie A si prepara a un’estate di possibili rivoluzioni sulle panchine delle principali squadre, con allenatori come Thiago Motta e Sergio Conceição al centro delle principali ma non uniche attese e speculazioni.​ Nello specifico, si è fin qui visto come la Juventus, sotto la guida di Thiago Motta, abbia vissuto una stagione caratterizzata da alti e bassi.

Nonostante una striscia positiva di cinque vittorie consecutive in campionato, la recente sconfitta interna per 4-0 contro l’Atalanta ha riacceso le critiche nei confronti del tecnico. Questo risultato rappresenta la peggior sconfitta casalinga dal 1967 e ha alimentato le voci su un possibile cambio alla guida tecnica, facendo emergere nomi quali quelli di Antonio Conte, Gian Piero Gasperini e Roberto De Zerbi per la prossima stagione. ​

Thiago Motta come Conceicao: le quote UFFICIALI per l’addio a Juventus e Milan

Anche il Milan, dal proprio canto, sta attraversando un periodo complicato sotto la gestione di Sergio Conceicao. Dopo un inizio promettente, culminato con la vittoria in Supercoppa contro l’Inter, la squadra ha subito una serie di risultati negativi, tra cui l’eliminazione dalla Champions League e tre sconfitte consecutive in campionato, che l’hanno relegata al nono posto in classifica.

In questo scenario di incertezza, Massimiliano Allegri rimane uno dei nomi più appetibili sul mercato degli allenatori. Dopo l’addio alla Juventus, il tecnico toscano è stato accostato a diverse panchine, tra cui quella della stessa Roma, dove Claudio Ranieri risulta destinato ad assumere un ruolo dirigenziale al termine della stagione con ripercussioni e ingerenze anche in questa scelta.

Senza dimenticare di un nome caldo quanto importante e sorprendente come quello di Antonio Conte, la cui permanenza a Napoli non è scontata, vanno evidenziate le cifre ‘ufficiali’ delle quote SNAI circa un possibile doppio scenario in Serie A a partire dalla prossima estate. Ci riferiamo a quelle relative agli esoneri o scenari di dimissioni da parte di alcuni allenatori italiani nei prossimi mesi. Tra questi, spiccano proprio quelle relative a Thiago Motta e Sergio Conceicao, un cui allontanamento da Torino e Milano è quotato a 1.75.