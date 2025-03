Nuovo allenatore e clausola choc: accordo UFFICIALE con la Roma

Calciomercato Roma, nuovo allenatore e clausola choc: spunta l’accordo UFFICIALE con i giallorossi. Gli ultimi aggiornamenti.

​La Roma si trova in un momento di cruciale transizione, con il club giallorosso impegnato in una delicata fase di ridefinizione strategica. L’attuale stagione si è rivelata finora complessa, caratterizzata da una serie di risultati altalenanti che hanno imposto una riflessione profonda sulla direzione tecnica e gestionale della società.

Dopo l’esonero di Daniele De Rossi, chiamato a risollevare la squadra dopo la gestione di José Mourinho, la panchina è dal mese di novembre affidata a Claudio Ranieri, approdato in seguito al fin troppo prolungato interregno Juric. La situazione passata aveva evidenziato un contesto di instabilità tecnica e societaria, ma i recenti risultati e una serie di operazioni di mercato invernale, così come la conferma di elementi quali Niccolò Pisilli, lasciano intendere come in quel di Trigoria si stia cercando di costruire delle basi più solide in vista dell’imminente futuro.

La proprietà americana della famiglia Friedkin, per ora, risulta anche impegnata nella ricerca di un nuovo allenatore in grado di garantire un progetto duraturo e competitivo.

Calciomercato Roma, clausola ‘invisibile’ per Paredes: nuovo allenatore decisivo

In questo scenario di relativa incertezza sul futuro e di grande necessità di restare ancorati ad un presente fin troppo importante, la Roma ha comunque mosso passi significativi per blindare alcuni elementi chiave della rosa. Tra questi, oltre al su citato Pisilli, spicca il rinnovo di Leandro Paredes, centrocampista argentino tornato nella Capitale ormai quasi due anni or sono.

Il club ha ufficializzato il prolungamento del suo contratto fino al giugno 2026 nella giornata di martedì, così lanciando un segnale di fiducia nei confronti del giocatore, che si è rivelato una pedina centrale nella mediana romanista. Tuttavia, dietro la formalizzazione dell’accordo, emergono dettagli che potrebbero influenzare il futuro di Paredes nella Capitale, che aiutano però a fare chiarezza rispetto a quella presunta (ma non presente) clausola che avrebbe potuto vedere l’argentino lasciare la Roma e trasferirsi al Boca Juniors grazie ad una clausola di circa 3 milioni di euro.

A fare chiarezza, è stata le penna della direttrice di Calciomercato.it, Eleonora Trotta, che ha evidenziato come Paredes avrebbe ottenuto una sorta di “clausola non scritta”, che gli consentirebbe di valutare un’eventuale cessione qualora il prossimo allenatore della Roma non ritenesse centrale il suo ruolo all’interno del progetto tecnico. In tal caso, una delle ipotesi più accreditate sarebbe un ritorno al Boca Juniors, club che lo ha lanciato nel calcio professionistico e che rappresenta per lui una destinazione sempre gradita.