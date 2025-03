Ritorno choc, annuncio Allegri: “Scudetto in due anni”

Giungono indiscrezioni di rilievo in merito al nebuloso avvenire di Massimiliano Allegri in terra nostrana.

Nel corso dell’ultimo decennio quella di Massimiliano Allegri è con grande probabilità la figura più controversa e discussa della massima lega italiana, capace di generare una vera e propria spaccatura ideologica non soltanto nella tifoseria della Vecchia Signora, ma in chiunque si professi un appassionato di calcio italiano.

Che lo si voglia o meno non si può rimanere neutrali di fronte alla dibattito che l’approccio tattico di Allegri ha alimentato nel corso dell’ultima decade, durante la quale, mentre il calcio liquido e raffinato di Guardiola continuava a diffondersi a macchia d’olio tra le nuove leve, allenatori come Allegri e Ancelotti hanno resistito strenuamente portando a casa una considerevole quantità di trofei.

Gremite fette di pubblico hanno risposto alla polemica giungendo ad una conclusione: se consegni ad Allegri una formazione di alto livello, nonostante l’assenza di routine tattiche di particolare pregio, è probabile che tiri fuori dal materiale tecnico della rosa risultati in linea con le aspettative.

Ora l’ex tecnico della Vecchia Signora, dopo uno stop sorprendentemente lungo, è pronto a riaccendere il fuoco della polemica facendo ritorno nella massima lega italiana, che nel corso dell’estate subirà un vero e proprio terremoto per quanto concerne l’assetto delle panchine delle big nostrane.

Allegri vuole il Milan: ha già promosso la rosa

Dopo quelle che avevano parlato di un possibile approdo in terra capitolina, le voci che avvicinano Max Allegri al Milan di Ibrahimovic sono sempre più rumorose e, secondo le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, pare che l’allenatore toscano sia alquanto intrigato dall’idea di lavorare con un organico di tale pregio.

Difatti, dando un rapido sguardo alla rosa del Milan, appare a dir poco chiaro il motivo per cui Allegri non disdegnerebbe l’idea di giungere a Milano in veste di nuovo allenatore. Basti pensare alla presenza di rifinitori del calibro di Tijani Reijnders, Christian Pulisic e Joao Felix, o di corridori come Theo Hernandez e Rafael Leao.

In tal senso spiccano delle dichiarazioni rilasciate a La Gazzetta dello Sport da Giovanni Galeone – ex allenatore, nonché maestro e amico di Allegri -: “Max cerca una sfida stimolante e ama la Serie A, il Milan può offrirgli tutto questo”.

Sulla rosa e le possibili pretese sul mercato: “Non pretende un ricco mercato. Già a inizio campionato mi diceva che il Milan era un grande gruppo, una squadra dove poter lavorare bene. Tecnicamente è una formazione di alto livello. Ha super giocatori: non è mica facile trovare un centrocampo con Reijnders e Fofana. In pochi li hanno. Max farebbe bene per tantissime ragioni: sono convinto che in un paio d’anni rivincerebbe lo scudetto. Basterebbero al limite un paio di innesti, ma poca roba e senza svenarsi”.