Tradimento e addio Inter: firma choc con il Milan

Tradimento e addio clamoroso all’Inter a fine stagione: all’orizzonte c’è la firma choc con il Milan. Ecco le ultime di calciomercato.

​La Serie A si sta rivelando fin qui avvincente, con l’Inter al comando della classifica e un campionato in grado di fornire non pochi spunti e sorprese da diversi punti di vista, coinvolgendo plurime regioni di classifica.​ Attualmente, i nerazzurri guidano la Serie A con 61 punti, seguiti dal Napoli a 60 e dall’Atalanta a 58, rendendo la corsa al titolo particolarmente serrata.

La squadra nerazzurra ha recentemente consolidato la sua posizione con una vittoria in rimonta per 3-2 contro il Monza, ultimo in classifica. Nonostante un inizio difficile, la squadra di Inzaghi ha mostrato carattere, imbattendosi in una tutt’altro che scontata vittoria in rimonta.

Il prossimo impegno dell’Inter sarà una trasferta cruciale contro l’Atalanta, terza in classifica, con solo tre punti di distacco. Questo incontro potrebbe rivelarsi determinante nella lotta per lo scudetto, considerando anche la costante pressione del Napoli, che affronterà il Venezia, penultimo in classifica. ​

Calciomercato Inter, che bomba dalla Spagna: il Milan ha messo Bisseck nel mirino

Il Milan, invece, sta attraversando un periodo di difficoltà, iniziato di fatto sin dal principio stagionale e intramezzato solamente da qualche parentesi di maggiore serenità. La squadra rossonera ha faticato a mantenere una posizione di vertice in campionato, con prestazioni altalenanti che hanno sollevato interrogativi sulla guida tecnica.

Lo scorso dicembre, il club ha sollevato dall’incarico l’allenatore Paulo Fonseca, affidando la panchina a Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese ha già lasciato il segno, conquistando la Supercoppa Italiana con una vittoria in rimonta sull’Inter, dopo la quale, però, gli effetti di quella che sembrava poter essere una vivace cura sono presto svaniti. Momenti e stagioni ben diversi, dunque, per l due milanesi, che potrebbero però essere coinvolte in uno scenario di mercato che potrebbe avere del clamoroso.

Ci riferiamo a quanto riportano le penne di Fichajes.net, secondo le quali il Milan starebbe puntando a rafforzare la propria difesa con l’acquisizione di Yann Aurel Bisseck, giovane talento attualmente in forza all’Inter. Il difensore tedesco, classe 2001, ha attirato l’attenzione per le sue prestazioni solide, tanto da essere considerato per una convocazione nella nazionale maggiore. Un eventuale trasferimento di Bisseck dal nerazzurro al rossonero rappresenterebbe un evento clamoroso, ma ad oggi, restano, comunque, diversi aspetti da delineare, con una particolare attesa relativamente anche alla posizione dell’Inter.

I rossoneri, dal proprio canto, paiono tra i maggiormente determinati nel concludere la trattativa, destinata a dipendere anche e soprattutto dalle volontà dei cugini detentori del cartellino del giovane difensore e dalla sua stessa volontà.