Addio Milan e ritorno clamoroso: l’ha già detto agli amici

Il Milan può essere solo un lontano ricorda a partire da giugno, con una sponda che fa felice anche la Roma: sembra tutto scritto per il ritorno imminente

I rossoneri non hanno intenzione di tenere tra le proprie fila un profilo che tutti conoscono anche dalle parti della Capitale. Sullo sfondo c’è un ritorno alle origini, con un’operazione che può essere molto vantaggiosa anche per quanto riguarda le casse dei Friedkin.

In casa milanista si preparano grandi manovre per l’estate, sia per quanto riguarda la definizione della rosa, che per il futuro allenatore. Sergio Conceiçao ha le ore contate, non avendo sfruttato al meglio la sua grande occasione. Dopo la Supercoppa Italiana sono arrivati una serie di errori e risultati altalenanti (su tutti l’eliminazione in Champions League ad opera del Feyenoord) che non possono permettere di andare oltre.

A Milanello di vedrà probabilmente anche un altro ds, in grado di ricostruire un progetto sportivo all’altezza. Il cerchio si sta chiudendo su uno tra Igli Tare e Fabio Paratici, entrambi graditi alla dirigenza americana. Poi starà a loro individuare l’allenatore e quali giocatori confermare per il prossimo anno. Ce n’è uno che quasi certamente non farà più parte della rosa del Diavolo, ovvero Tammy Abraham. L’inglese, rientrato nello scambio di prestiti con Saelemaekers, alla fine dello scorso mercato, non ha convinto a pieno e non sembra valere una cifra importante per il riscatto.

Abraham confessa il suo ritorno in Premier agli amici: si va verso la firma con l’Aston Villa

Chi invece crede di poterlo rilanciare ad alti livelli è l’Aston Villa di Unai Emery, vera rivelazione di questa Champions League. Il tecnico spagnolo, lavorando a stretto contatto con Monchi, sta mettendo su una squadra davvero importante, sia in Inghilterra che in Europa. Lo scontro con il PSG di Luis Enrique nei quarti di finale sarà bellissimo sul piano del gioco e metterà di fronte due splendide realtà.

Tammy Abraham piace all’Aston Villa e un suo ritorno al Villa Park è davvero vicino. A scriverlo sono stati i media inglesi in queste ore, sottolineando come lo stesso calciatore abbia confidato ad amici e parenti che il suo futuro potrebbe essere proprio a Birmingham. D’altronde Abraham ha già avuto modo di giocare con il club di Emery nella stagione 2018/19, quando realizzò 26 gol in 40 partite, contribuendo alla promozione in Premier League, sotto la guida di Dean Smith.

La Roma aveva provato a venderlo già nell’estate del 2023 ai Villans ma l’infortunio al ginocchio patito con lo Spezia rovinò la trattativa sul più bello. Questa volta non sembrano esserci intoppi, anche perché Monchi deve sostituire Jhon Duran, lasciato andare in inverno verso la Saudi Pro League. Chissà che per i Friedkin non possa arrivare almeno un gruzzoletto di 20 milioni di euro.