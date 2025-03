Addio Roma dopo Bilbao: l’hanno fatto fuori

Tra le fila della Roma, dopo l’eliminazione subita dall’Athletic Bilbao, bisogna registrare un addio.

La Roma ha detto addio al sogno di vincere l’Europa League. Ieri sera, dopo aver vinto il match di andata, i giallorossi hanno perso infatti per 3-1 il ritorno contro l’Athletic Bilbao.

Tra le fila capitoline, di fatto, c’è tantissima amarezza, visto che il match giocato al San Mames è stato subito in salita. All’11’, infatti, Hummels è stato espulso dall’arbitro Turpin per un fallo da ultimo uomo. Una volta in inferiorità numerica, dunque, la Roma ha fatto una grossa fatica a respingere gli attacchi del team basco.

I giallorossi, quindi, hanno poi dovuto alzare bandiera bianca dinanzi alla doppietta di Nico Williams e al gol siglato da Berchiche. Ma questo contro l’Athletic Bilbao, oltre all’eliminazione dall’Europa League, ha portato tra le fila della Roma anche un addio annunciato.

Roma, i tifosi giallorossi vogliono l’addio di Dovbyk: i commenti

Dopo la sua prestazione fornita ieri contro gli spagnoli, infatti, Artem Dovbyk è finito nel mirino delle critiche dei tifosi giallorossi. Tra questi, di fatto, in tanti stanno chiedendo il suo addio sui social, facendo anche nomi per i possibili sostituti: “Per migliorare bisogna prendere Darwin Nunez al suo posto e non Lucca“.

Mentre un altro sostenitore della Roma fa un paragone tra l’ucraino ed un ex attaccante capitolino: “Dovbyk ti è costato un occhio e c’è il rischio che faccia la fine di Tammy Abraham“. Un tifoso giallorosso, invece, è molto netto sul contributo dell’ex Girona alla squadra guidata da Claudio Ranieri: “Artem Dovbyk moltovspesso ci penalizza quando sta in campo, la Roma non ha fatto assolutamente un buon mercato”.