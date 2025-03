Blitz a Torino per Yildiz: addio Juventus per vincere la Champions

La parabola di Kenan Yildiz all’interno della Continassa parrebbe destinata a subire un violenta metamorfosi nel prossimo futuro

Quella che doveva rappresentare un trampolino di partenza per un nuovo ciclo di vittorie si è rivelata una delle stagioni più controverse della recente storia juventina, durante la quale sostanzialmente ogni componente della rosa e della panchina è stato messo in discussione.

Il tutto naturalmente a partire dalla chiacchieratissima e altrettanto discussa figura di Thiago Motta, il quale è tutt’ora sotto i riflettori in attesa di scoprire quale sarà il verdetto dei vertici bianconeri a fine stagione. In questo momento, sia tra le fila della tifoseria che per quanto concerne la stampa, i sostenitori di Motta si fanno sempre più rari e timidi, mortificati da un rendimento di certo non rispetta quelle che erano le previsioni compiute ad inizio stagione.

Tra gli strenui sostenitori, intanto, aleggia ancora la convinzione che non si possa pretendere di lottare da subito per lo scudetto con un allenatore alla sua prima esperienza con una big… Una riflessione che non ottiene particolare consenso tra i numerosi detrattori dell’ex tecnico del Bologna, i quali non possono evitare di considerare l’esoso sborso compiuto nel corso dell’estate per fornire a Motta una formazione competitiva.

Intanto, la debacle bianconera avrebbe generato una serie di concause in grado di mettere in discussione diverse pedine del prezioso scacchiere della Vecchia Signora, attualmente preoccupata anche a recuperare parte degli investimenti compiuti.

Il Liverpool vuole Yildiz a luglio: osservatori inglesi a Torino

Quello di Kenan Yildiz è senza dubbio alcuno uno dei nomi più chiacchierati tra le varie dirigenze del vecchio continente, dove il talento del turco non è passato affatto inosservato. Parliamo infatti di un elemento particolarmente in armonia con il calcio contemporaneo, all’interno del quale l’aspirazione di ogni allenatore è quella di poter godere di un calciatore applicabile a più ruoli.

Nel caso del classe 2005 bianconero parliamo di un gioiello dalle spiccate qualità tecniche, in grado di spaziare senza particolari patemi lungo tutta la linea offensiva, la cui creatività gli ha permesso persino di indossare più volte i panni di leader tecnico.

Caratteristiche irresistibili che, secondo quanto riportato da Ekrem Konur sul proprio profilo Twitter, avrebbero stuzzicato a tal punto il Liverpool da aver spedito un gruppo di osservatori a Torino per osservare il giovane talento bianconero in azione.

I Reds sono alla fine di un ciclo e nel corso dell’estate dovranno sostituire diversi ingombranti esponenti dell’undici titolare (Salah, per dirne uno). Yildiz appare in tal senso un giovane di prospettiva su cui puntare con forza, nonostante in questo momento il prezzo della Juventus si aggiri intorno agli 80 milioni di euro.