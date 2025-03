Calciomercato Roma, addio Dovbyk: nuovo bomber per l’erede di Ranieri

Emergono novità e polemiche in merito al futuro di Artem Dovbyk e al possibile sostituto in vista della prossima stagione

“La Roma nel primo tempo ha giocato in nove, perché Dovbyk è stato inesistente, non ha fatto nulla di quello che un centravanti deve fare. Io mi farei delle domande anche per il futuro”… così come fu al tempo nelle aree avversarie Roberto Pruzzo è stato secco, diretto e senza scrupoli nel commento sulla prestazione di ieri sera di Artem Dovbyk, il quale continua ad alimentare una profonda spaccatura all’interno della tifoseria giallorossa.

La fazione che solitamente si trova a difendere l’ucraino, tuttavia, dopo l’impalpabile prestazione con l’Athletic, sembrerebbe aver perso una considerevole quantità di sostenitori nelle ultime ore, durante le quali i social sono stati letteralmente invasi da critiche nei confronti dell’ex capocannoniere della Liga.

Dovbyk appare infatti uno dei pochissimi (se non l’unico) che dalla gestione Ranieri non abbia carpito particolari benefici, per via di una commistione di fattori tra i quali spicca senza dubbio alcuno una certa difficolta dei compagni nel servirlo a dovere. Non è un caso che, in quelle rare occasioni in cui all’ucraino sono state fornite reali occasioni davanti alla porta, il suo bottino stagionale si sia ampliato.

Insomma… un tema controverso su cui ragionare, che nel corso delle prossime settimane potrebbe sottrarre ore di sonno a Ranieri non soltanto in relazione alla gestione del bomber ex Girona in questa fase finale del campionato, ma anche riflettendo sul calciomercato da affrontare durante l’estate. Ecco le ultime sull’avvenire del centravanti giallorosso.

Dovbyk alla gogna mediatica: si pensa all’addio e al sostituto

L’unico che parrebbe avere un reale rapporto calcistico con Artem Dovbyk è naturalmente il leader tecnico Paulo Dybala, il quale in campo ha dimostrato più volte di riuscire a dialogarci con efficacia sul rettangolo verde (basti pensare allo spettacolare gol con il Milan, in cui la Joya ha concluso al volo all’angolino dopo essere stato servito di tacco dal numero 11)… per il resto anche i quinti e gli stessi registi di centrocampo fanno una certa fatica a innescare l’ucraino, il quale viene servito quasi ed esclusivamente a palla alta quando circondato da diversi difensori avversari.

Gran parte degli elementi che concorreranno a definire il futuro di Dovbyk passeranno inevitabilmente dalle volontà del prossimo allenatore che siederà sulla panchina giallorossa, ma, nel frattempo, i tifosi sembrerebbero aver già scelto la prospettiva migliore per il futuro.

In molti, difatti, hanno manifestato il desiderio di veder partire Dovbyk prima di scoprire se il prossimo anno possa fungere da occasione di redenzione, anche perché vi sono diverse alternative che hanno stuzzicato l’interesse del popolo giallorosso nelle ultime settimane.

Tra i vari centravanti che hanno stuzzicato i vertici giallorossi vi è senza dubbio Lucca dell’Udinese e Sebastiano Esposito dell’Empoli, il quale, tuttavia, essendo un bomber atipico votato anche all’impostazione tra le linee, potrebbe anche affiancarsi ad un centravanti di razza alla Lucca (o allo stesso Dovbyk nel caso in cui Ranieri e il nuovo allenatore dovessero dargli fiducia anche per il prossimo anno).