Colpo di scena Osimhen, sorpresa Juventus: sì a 125 milioni di euro

Sebbene la stagione non sia ancora finita, spifferi ed indiscrezioni di mercato continuano a prendersi la scena: le ultime su Osimhen

Autorevole protagonista della stagione del Galatasaray del quale rappresenta l’autorevole punto di riferimento offensivo, Victor Osimhen continua a far parlare di sé. In campo, a suon di gol e giocate da bomber vero, ma anche in sede di calciomercato. Desideroso di chiudere al meglio una stagione che lo sta vedendo assoluto protagonista, l’attaccante nigeriano al momento non ha sciolto le riserve sul suo futuro. Almeno per adesso.

Ciò che è certo, ad ogni modo, è che Osimhen farà ritorno al Napoli, club al quale è legato non solo da un contratto in scadenza nel 2026 ma anche da una clausola rescissoria dal valore di 75 milioni di euro valida soltanto per l’estero. La Juventus ha effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione, senza affondare il colpo. Troppo importanti per i bianconeri centrare quella qualificazione alla prossima Champions League che garantirebbe a Cristiano Giuntoli spazi di manovra interessanti. Quello che si dipana in casa Juve è in realtà un discorso vasto e complesso che, oltre a coinvolgere l’ormai scontato addio di Dusan Vlahovic, chiama in causa anche Kolo Muani. Per tutta una serie di ragioni, dunque, la ‘Vecchia Signora’ è al momento indietro nella corsa al bomber nigeriano, scalzata non solo dai diversi club di Premier League che hanno cominciato a sondare il terreno, ma anche dallo stesso Galatasaray.

Calciomercato Juventus, dalla Turchia: il Galatasaray non molla Osimhen

Secondo quanto riferito da Milliyet, infatti, i giallorossi di Istanbul sarebbero pronti a giocarsi tutte le loro carte per fare in modo che Osimhen prolunghi la sua esperienza in Turchia. A tal proposito, il board del Galatasaray avrebbe già dato il suo via libera all’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante, per il quale sarebbe pronto un contratto da 10 milioni di euro netti a stagione.

Cifra sicuramente importante che, se confermata, sarebbe il segno tangibile della volontà della compagine della Capitale di affondare il colpo. Ad ogni modo ogni discorso in un senso o nell’altro appare comunque prematuro. Oltre alla folta concorrenza dalla Premier League – Arsenal e Chelsea in prima fila, ma occhio a sorprese last minute – da considerare anche il capitolo Psg, club che in tempi e in modi diversi ha avuto modo di affacciarsi minaccioso nei discorsi riguardanti l’eventuale acquisto dell’attaccante. Dal canto suo, il Galatasaray non ha comunque alcuna intenzione di ricoprire un ruolo da comparsa e proverà a sfruttare le prossime settimane per portarsi in pole position nella corsa al bomber, essendo disposto a pagare per intero i 75 milioni di euro della clausola di Osimhen.