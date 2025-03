Quinto posto Champions League: colpo di grazia Turpin

La sconfitta rimediata dalla Roma al San Mamés riduce le possibilità dell’Italia di agguantare la Spagna al secondo posto nel ranking UEFA

Complicatasi sin dall’inizio per effetto del cartellino rosso ricevuto da Mats Hummels, la sfida del San Mamés si è rivelata un vero e proprio inferno per gli uomini di Claudio Ranieri. Dopo un inizio contratto, la Roma ha dovuto disputare ben 85 minuti del match in dieci contro undici, non riuscendo a difendere il 2-1 dell’andata.

Oltre ad imprimere alla gara in terra basca una direzione ben precisa, però, la decisione di Turpin potrebbe avere effetti ancor più duraturi in un’ottica di medio-lungo periodo. Alla Roma, infatti, erano affidate le possibilità (concrete dopo il match dell’Olimpico) di estromettere dalla fase ad eliminazione diretta una squadra spagnola. Un discorso tutt’altro che estrinseco o fine a sé stesso, dal momento che l’Italia occupa attualmente il terzo posto nel Ranking UEFA, dietro proprio alla Spagna. Al primo posto (ormai sempre più consolidato) viaggia a vele spiegate l’Inghilterra, che dunque porterà ben cinque squadre alla prossima edizione della Champions League. Per il secondo posto, invece, il testa a testa Spagna-Italia vede al momento gli iberici piuttosto distanti dai nostri colori.

Ranking UEFA e quinto posto in Champions: Spagna sempre più seconda, l’Italia insegue

A tal proposito, ricordiamo come siano soltanto le prime due nazioni classificate a beneficiare della possibilità di portare a 5 il numero di squadre classificate alla prossima edizione della Champions League. Grazie anche alla vittoria ottenuta dall’Athletic a discapito della Roma, la Spagna ha consolidato il secondo posto, forte dei 21.678 punti ottenuti. L’Italia è al momento al terzo posto – con 19.938 punti – ma sempre più distante dal secondo gradino del podio.

Staremo a vedere quale sarà il cammino di Inter, Lazio e Fiorentina. L’eliminazione della Roma, però, assume ancor più valore se si considera che la Real Sociedad, altro club spagnolo che aveva strappato il pass per gli ottavi di Europa League, è stato eliminato dal Manchester United e, dunque, non potrà incamerare punti utili in ottica ranking. Ricordiamo, infine, come il punteggio in questione si ricavi sommando ai punti ottenuti da ogni vittoria anche quelli ricavati da ogni singolo passaggio di turno nelle sfide ad eliminazione diretta. Stando così le cose, dunque, servirà una vera e propria impresa all’Italia per riuscire ad acciuffare una Spagna sempre più al secondo posto.