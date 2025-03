Annuncio UFFICIALE Hummels: ribaltone immediato dopo Bilbao

Ribaltone immediato dopo Bilbao, dopo la partita di Europa League cambia tutto: spunta l’annuncio UFFICIALE di Hummels.

La recente eliminazione dellaRoma dall’Europa League, avvenuta per mano dell’Athletic Bilbao, ha acceso i riflettori su Mats Hummels. Il difensore tedesco è stato protagonista di un episodio chiave che ha influenzato l’esito della partita., con un errore in fase di impostazione, seguito dall’ormai divenuto famoso intervento in scivolata su Maroan Sannadi, che si stava involando verso la porta.

L’arbitro Turpin ha giudicato prontamente l’intervento come fallo da ultimo uomo, estraendo il cartellino rosso diretto. La decisione è stata confermata dal VAR, lasciando la Roma in dieci uomini per quasi tutta la partita. ​Sulla questione si è espresso ben due volte Claudio Ranieri chee, inizialmente, aveva definito l’espulsione “netta”, sottolineando l’errore del difensore: “Hummels ha sbagliato. Doveva far girare il pallone sulla sinistra e non l’ha fatto. Lui è un grande campione, ma succede.”

Tuttavia, nella conferenza stampa odierna, dopo aver rivisto l’episodio, Ranieri ha ammesso che la decisione dell’arbitro poteva essere considerata severa. Questo episodio solleva interrogativi sul futuro di Hummels alla Roma, alla luce di qualche recente uscita di troppo sui social che non era piaciuta ad una parte della piazza e un rendimento che, soprattutto in alcune partite con squadre top, non ha pienamente convinto.

Hummels e quelle dichiarazioni prima di Bilbao: ribaltone in pochi giorni

Nonostante l’accaduto, Hummels ha sempre manifestato un forte legame con la squadra e l’ambiente romano, al quale ha chiesto scusa proprio su Instagram, immediatamente dopo la partita del San Memés. A far riflettere, adesso, sono però alcune dichiarazioni che stanno circolando proprio in queste ore. Rilasciate a Dazn, risalgono ad un’intervista rilasciata dal difensore tedesco proprio qualche giorno prima della partita di Europa League.

“La grande differenza rispetto ai mesi precedenti penso sia l’allenatore. Perché penso Ranieri abbia visto la qualità di questa squadra. Abbiamo tanti buoni giocatori che vogliono la palla, che vogliono giocare a calcio. Abbiamo tanta qualità quando abbiamo la palla. Il rapporto con Ranieri è ottimo, lavoriamo molto. Parliamo tanto non solo di calcio, ma anche di altro. Ha vissuto tutto nel mondo del calcio”.

“Sa come i giocatori pensano, come si allenano. È convinto delle sue scelte. Se deve vincere una partita non guarda il nome sulla maglia, ma chi si allena meglio. È bravo a costruire un gruppo che dà tutto sul campo. Poi ovvio ogni partita ha una preparazione diversa, ma penso che la cosa più importante poi sia che ogni giocatore sappia cosa fare e sa che ognuno dà il massimo per il gruppo“.

A far riflettere, con il senno del poi, sono però soprattutto le dichiarazioni finali, circa la volontà espressa di rigiocare la partita con il Milan e quell’annuncio sul futuro nel quale il difensore parla di uno stato d’animo sereno per l’andamento della stagione. Parole che certamente non avrebbe usato nello stesso modo qualche giorno dopo, forse scegliendo anche un’altra gara da rigiocare. Inutile specificare quale.​

“Personalmente vorrei rigiocare contro il Milan nei quarti di finale di Coppa Italia, poiché siamo stati eliminati. Inoltre, non ho disputato una grande partita. Forse i miei peggiori 45 minuti stagionali, non so cosa sia successo. Venivo da buone prestazioni, ma ho commesso alcuni errori. Vorrei rigiocarla sia per il risultato, dato che siamo stati eliminati, sia per come abbiamo giocato. Il futuro sarà deciso in futuro. Sono felice di come stanno andando le cose ora. Non ho giocato all’inizio, ma non è stato un problema per me, poiché non mi aspettavo di disputare 40 partite. Ora tutto sta andando per il meglio da quando è arrivato Ranieri, quindi vedremo cosa succederà“.