Calciomercato Roma, il bomber ha stregato la Premier: subito 35 milioni

Calciomercato Roma. Guardare avanti, sempre e comunque. La delusione europea non può impedire di pensare alla Roma della prossima stagione.

Bilbao può, e deve, essere già il passato. L’eliminazione dall’Europa League ha lasciato sulla pelle della Roma delusione ed una palpabile amarezza. Ma occorre guardare avanti. Necessariamente.

Il cartellone domenicale del campionato di Serie A propone alle ore 15.00, Stadio Olimpico, Roma-Cagliari. Il tecnico giallorosso, Claudio Ranieri, contro il suo luminoso, e recentissimo, passato. Dalla sfida contro la formazione rossoblù occorre ripartire. La gara di domani pomeriggio rappresenta per la Roma l’occasione migliore per rilanciarsi con una vittoria e proseguire la striscia di risultati positivi che ha permesso una rapida, e non così scontata, risalita in classifica. Una Roma che intende conquistare l’Europa in vista della prossima stagione. Ed una Roma in Europa potrà giovarsi di una rosa ancora più forte e competitiva. A Trigoria non si sta pensando soltanto al tecnico che andrà a sostituire Claudio Ranieri.

Calciomercato Roma. Si guarda avanti, in tutti i sensi

La Roma guarda avanti. Si pensa alla squadra che sarà guidata da un nuovo tecnico. E nel momento in cui si monitorano nomi papabili per la panchina, si osservano profili di giocatori che potrebbero entrare nell’orbita giallorossa.

In ottica mercato giallorosso è todofichajes.com a farci scoprire le ultime novità riguardanti Georges Mikautadze, attaccante francese, naturalizzato georgiano, dell’Olympique Lione e della nazionale georgiana. Il classe 2000 è entrato prepotentemente nelle mire del West Ham che lo ha puntato in vista della prossima campagna acquisti. La stagione di Georges Mikautadze, che ha fin qui fruttato qualcosa come 12 gol e 6 assist in 36 partite, gli ha permesso di entrare nelle mire del club inglese. Operazione non facile per il club inglese poiché l’Olympique Lione non intende fare sconti. Chiede 35 milioni di euro per il suo attaccante ed il West Ham appare disposto ad accontentarlo. Nei mesi scorsi l’attaccante francese è stato accostato anche alla Roma. Qualche sondaggio ma nulla di più approfondito da parte della società giallorossa. La dirigenza capitolina guarda avanti, in tutti i sensi. Ma per il fronte offensivo non è Georges Mikautadze l’obiettivo da inseguire.