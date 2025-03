Dovbyk a Milano con lo scambio: via libera Roma

Calciomercato Roma, Dovbyk a Milano e via libera per lo scambio: lo scenario ha del clamoroso. Saluta la capitale dopo solamente un anno.

Nelle ultime ore, la Roma è stata al centro dell’attenzione mediatica non solo per le vicende di campo, ma anche per le situazioni riguardanti alcuni suoi giocatori chiave. La recente eliminazione dall’Europa League per mano dell’Athletic Bilbao ha acceso i riflettori su figure come Mats Hummels e Artem Dovbyk, mentre le voci di mercato coinvolgono anche Manu Koné.

La partita di ritorno degli ottavi di finale contro l’Athletic Bilbao ha visto la Roma soccombere con un 3-1, risultato che ha sancito l’uscita dalla competizione europea. Un episodio cruciale del match è stata l’espulsione del difensore tedesco, reo di un intervento giudicato severo dall’arbitro. Questa decisione ha costretto la squadra di Claudio Ranieri a giocare in inferiorità numerica per gran parte dell’incontro, compromettendo le possibilità di qualificazione.

L’espulsione di Hummels ha sollevato discussioni sulla sua tenuta fisica e sul rendimento offerto finora. Arrivato a parametro zero dal Borussia Dortmund, il difensore non è ancora riuscito a integrarsi pienamente nei meccanismi difensivi giallorossi, alimentando dubbi sul suo futuro nella Capitale. ​

Calciomercato Roma, Dovbyk all’Inter con lo scambio: ‘nuova’ idea Frattesi

Tornando ad Artem Dovbyk, l’attaccante ucraino è stato oggetto di discussioni sia per le sue prestazioni sia per le recenti dichiarazioni del tecnico Ranieri. Dovbyk, arrivato la scorsa estate dal Girona per una cifra significativa, ha avuto un impatto altalenante nella sua prima stagione in Serie A, alternando buone prestazioni a momenti di appannamento, in termini numerici ma anche di rendimento e partecipazione in campo. ​

In conferenza stampa, Ranieri ha voluto oggi lanciare un messaggio chiaro all’attaccante, sottolineando l’importanza di un maggiore impegno e fiducia nel progetto tecnico. Le recenti vicende, nello specifico, hanno alimentato le voci di un possibile addio di Dovbyk dopo solo una stagione in giallorosso.

Nei recenti giorni, ad esempio, si era parlato anche della possibilità di vederlo lasciare la Roma e restare in Serie A, dove potrebbe stimolare gli interessi dell’Inter. Nello specifico, rispetto a tale scenario, non vanno sottovalutate le possibili ingerenze che potrebbe avere anche il coinvolgimento di un nome come Davide Frattesi.

Accostato e seguito dalla sua ex squadra sin dai tempi d Sassuolo, il centrocampista romano non è finora riuscito a fare ritorno a casa ma, la prossima estate, potrebbe rappresentare un momento ideale per vedere tutte le parti dialogare con calma e provare a limare uno scenario di mercato a dir poco affascinante.