Fabregas snobba la Roma: “Contratto lungo e bel progetto”

Cesc Fabregas ha fornito una chiave di lettura interessante in merito alle tante voci che si stanno rincorrendo sul suo futuro

Archiviata la pesante sconfitta di Bilbao contro l’Athletic, per la Roma è già tempo di ripartire. Il confronto casalingo contro il Cagliari – sotto questo punto di vista – rappresenta un banco di prova importante. Intenzionati a giocarsi le proprie carte per un piazzamento in Europa che fino a qualche settimana fa rappresentava solo un miraggio, i giallorossi vogliono allungare la striscia di risultati utili consecutivi in campionato.

Al futuro – con l’annessa scelta riguardante il nuovo allenatore – ci sarà tempo e modo di pensare. In realtà continuano a non essere poche le indiscrezioni riguardanti la panchina della Roma che, in tempi e in modi diversi, hanno preso quota, alimentando vivaci dibattiti. Pur non avendo ancora sciolto le riserve, i Friedkin stanno continuando a sondare il terreno per capire quale profilo possa rappresentare la soluzione ideale con cui iniziare il nuovo ciclo. Benché Allegri sembri sempre più orientato ad accettare la panchina del Milan, restano comunque in quota le piste che portano ad Ancelotti e a Gasperini. Il tutto senza trascurare nuove intriganti occasioni a sorpresa.

Calciomercato Roma, Fabregas ‘vota’ il Como: “Sono molto focalizzato qui”

Tra gli allenatori accostati alla Roma – ad esempio – impossibile non menzionare quel Cesc Fabregas artefice della stagione da sogno del Como, protagonista anche a San Siro contro il Milan con una prestazione gagliarda e senza alcun timore reverenziale.

Intervenuto a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara ai microfoni di DAZN, il tecnico spagnolo ha comunque fornito ragguagli importanti in merito alla sua volontà di rispettare il contratto con il Como. Ecco le parole di Fabregas: “Adesso sto molto focalizzato qui. Ho firmato un contratto lungo perché vedo un bel progetto. Tanti calciatori sono venuti qui: ciò che voglio costruire è importante. Ringrazierò sempre la società, i tifosi e la città per tutto ciò che mi stanno dando“. Una presa di posizione sicuramente importante quella di Fabregas che certificano, semmai fosse necessario, il desiderio del tecnico spagnola di dare continuità al virtuoso progetto che in questa stagione ha assunto una fisionomia chiara, chiarissima. Talmente scintillante da proiettare Nico e Paz compagni tra le sorprese più scintillanti di questa stagione. La Roma, al momento, non sembra essere nei piani di Fabregas.