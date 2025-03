Juventus e Roma a mani vuote: il primo colpo è un affare gratis

Juventus e Roma a mani vuote. La società bianconera, così come quella giallorossa, ha già iniziato a pensare alla prossima stagione.

Marzo sembra aver già chiuso quasi tutte le porte alla Juventus di Thiago Motta. Nel giro di poche settimane sono arrivate due cocenti eliminazioni ed una sconfitta pesantissima in campionato.

La prima delusione è arrivata dalla Champions League, ad opera del non certo irresistibile PSV Eindhoven seguita poi dall’ancora più umiliante eliminazione dalla Coppa Italia ad opera dell’Empoli. Alla doppia clamorosa ‘debacle’ si è poi aggiunta la batosta interna in campionato contro l’Atalanta, avversario diretto in ottica prossima qualificazione Champions. Alla Continassa. ora, sono tutti sotto esame. E non soltanto il tecnico italo brasiliano. Cristiano Giuntoli è un altro sorvegliato speciale. I suoi più costosi acquisti, Teun Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez non hanno fin qui offerto contributo alcuno alla causa bianconera. Ed in casa Juventus è già, forzatamente, domani.

Un domani che potrebbe incrociarsi con quello della Roma.

Juventus e Roma a mani vuote. Per Nicolò Bertola gode il Milan

Una Juventus profondamente delusa ed una Roma reduce dall’eliminazione in Europa League sembrano già volgere lo sguardo alla prossima stagione. Uno sguardo che, come spesso avviene in ambito di calciomercato, potrebbe presto rivelarsi ‘strabico’ poiché entrambe le società hanno puntato un giovane talento del calcio italiano: Nicolò Bertola.

Classe 2003, difensore centrale dello Spezia, in Serie B, è già sotto stretta osservazione dei club più importanti della massima serie. Infatti accanto a Juventus e Roma vi è l’immancabile Inter di Beppe Marotta. Ma la sorpresa potrebbe arrivare dall’altra parte del Naviglio. Anche il Milan, infatti, non sta vivendo la migliore delle sue stagioni e a Milanello sono già partiti il lavori in vista del prossimo anno. Quasi sicuramente un nuovo tecnico, dopo la fin qui deludente doppia scelta portoghese, Paulo Fonseca e Sergio Conceicao e, sicuramente, un nuovo direttore sportivo. Tra i nomi possibili vi è quello di una ‘vecchia’ conoscenza del calcio italiano, per anni direttore sportivo della ‘Vecchia Signora’: Fabio Paratici. L’arrivo a Milanello del dirigente piacentino potrebbe imprimere la svolta decisiva riguardo il futuro di Nicolò Bertola. Il classe 2003 di Carrara piace molto a Fabio Paratici poiché talento giovane in grado di crescere in fretta ed in maniera esponenziale. Un acquisto di grande prospettiva addirittura a parametro zero.

Brutte nuove, pertanto, per Juventus e Roma. Il Diavolo, e Fabio Paratici, ci hanno messo lo zampino.