Lookman al posto di Leao: clausola saltata e prezzo stracciato

Salta la clausola, il prezzo è stracciato e genera l’effetto domino immediato: arriva Lookman al posto di Leao.

​Il Milan si appresta ad affrontare il Como, in una sfida cruciale per rilanciare le proprie ambizioni europee. Attualmente, i rossoneri occupano la nona posizione in classifica con 44 punti, a sei lunghezze dalla zona Europa. Il Como, guidato da Cesc Fàbregas, si trova al tredicesimo posto con 29 punti, sette in più rispetto alla zona retrocessione.

Nell’ultimo turno di campionato, il Milan ha mostrato grande carattere rimontando due gol di svantaggio contro il Lecce, imponendosi per 3-2 grazie a una doppietta di Christian Pulisic e a un’autorete avversaria. Questo successo ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive, alleviando la pressione sul tecnico Sergio Conceicao ed evitando ulteriori complicazioni ai fini di quella corsa europea che, oltre alla stessa Roma, coinvolge una serie di squadre come Bologna e Fiorentina nel pieno di una rincorsa affascinante quanto complicata.

Il Barcellona risparmia e vira su Lookman: Leao è già un ricordo

Intanto, in posizioni più elevate, l’attesa riguarda anche lo scontro tra Inter e Atalanta, parallelamente alle risposte del Napoli sul campo del Venezia per una lotta scudetto serrata e destinata a passare anche da ogni singolo punto conquistato in questo rush finale di stagione. Intanto, in una stagione in cui il Milan non ha quasi mai avuto ingerenze con i cugini nerazzurri e con la stessa Atalanta, spuntano dalla Spagna nuove voci che potrebbero infiammare, in un certo senso, l’asse Milano-Bergamo.

Come riferisce El Nacional, infatti, il direttore sportivo Deco avrebbe individuato in Ademola Lookman dell’Atalanta un obiettivo prioritario. Il nigeriano, 26 anni, si è distinto in Serie A per la sua velocità, tecnica e capacità realizzativa, rendendolo un’opzione interessante per i blaugrana. Il suo acquisto avrebbe un costo più contenuto rispetto ad altri nomi circolati, come Nico Williams, Luis Díaz o lo stesso Rafael Leão del Milan.

Questi, infatti, verrebbero a costare almeno 60 milioni di euro, a differenza dei circa 30-35 milioni richiesti da un eventuale ingaggio di Lookman, permettendo ai blaugrana di orientare le finanze anche in altri reparti e così evitando l’acquisto di elementi che, come Nico Williams o Leao, presentano ricche clausole all’interno dei propri contratti.​