Montella ‘manda’ il suo pupillo: Nico Paz sblocca la Roma

Calciomercato Roma, c’è la chiamata di Vincenzo Montella per portarlo in Serie A. Che intreccio con Nico Paz!

​La stagione della Roma è stata caratterizzata da una serie di avvicendamenti tecnici e da un percorso altalenante che ha influenzato le prestazioni della squadra sia in ambito nazionale che internazionale.​ L’annata era iniziata sotto la guida di Daniele De Rossi, il cui incarico è stato interrotto dopo un avvio poco convincente.

Di fronte alle difficoltà incontrate anche da Juric, la dirigenza ha deciso di richiamare Claudio Ranieri, già tecnico dei giallorossi in due precedenti occasioni, per ristabilire equilibrio e competitività, e lui stesso adesso protagonista possibile di aggiornamenti importanti su plurimi fronti, ai fini di quella rivoluzione attesa nuovamente a Trigoria tra le fila dirigenziali e, soprattutto, tecniche.

Non a caso, infatti, con l’avvicinarsi della conclusione della stagione, l’attenzione si concentra sulla scelta del tecnico per il futuro. Nonostante Ranieri abbia riportato stabilità, la natura temporanea del suo incarico spingono la dirigenza a valutare alternative per un progetto a lungo termine, anche alla luce della ferma posizione dello stesso Ranieri di voler rispettare il preliminare accordo di ricoprire un ruolo societario.

Arda Guler in Serie A, c’è lo zampino di Montella

La Roma si trova, dunque, in una fase cruciale della sua storia recente, con la necessità di consolidare i progressi ottenuti e di pianificare attentamente il futuro tecnico. La scelta del prossimo allenatore sarà determinante per le ambizioni del club, con Claudio Ranieri che dovrò attenzionare non solo questo rush finale di campionato, ma anche avere voce in capitolo per individuazione e scelta del prossimo tecnico.

I nomi fin qui emersi sono numerosi e, tra i vari, anche per qualche apparizione all’Olimpico negli scorsi mesi, pareva poterci essere anche Vincenzo Montella. Su di lui, nello specifico, giungono in questa fase aggiornamenti di non poco conto soprattutto sul piano delle possibili ingerenze che potrebbe avere nel portare in Italia uno dei profili europei attualmente più interessanti a livello continentale.

Ci riferiamo ad Arda Guler, sul cui conto hanno scritto in queste ore le penne di Calciomercato.com. ​Stando a quanto si legge, infatti, l’aeroplanino avrebbe recentemente consigliato al giovane talento Arda Guler di considerare la Serie A italiana come destinazione ideale per le sue caratteristiche. Guler, classe 2005, è stato acquistato dal Real Madrid nel luglio 2023 per 20 milioni di euro più 10 di bonus, ma sta trovando poco spazio nella formazione spagnola.

Montella, che conosce bene il calcio italiano, ritiene che il campionato di Serie A possa offrire a Güler l’ambiente giusto per esprimere al meglio il suo talento. Tra le squadre potenzialmente maggiormente interessate lui figurerebbe l’Inter, le cui attenzioni sono però soprattutto rivolte sui tentativi di affondo per Nico Paz.

E chissà, al netto delle difficoltà di tale scenario, che tale nome non possa essere spendibile anche per la Roma. I condizionali e i numerosi incastri sono d’obbligo, tra cui anche la necessità, ai fini di un ingaggio del genere, di vedere Montella, attuale CT della Turchia, approdare nella Capitale in veste di nuovo tecnico.