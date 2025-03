Roma senza pace: nuovo caso dopo Bilbao

Nel corso delle ultime ore sono emerse novità a dir poco scioccanti su una delle pedine più preziose dello scacchiere giallorosso

La fase conclusiva della stagione dell’AS Roma di Sir Claudio Ranieri si è sorprendentemente caricata di importanza per via di una rimonta al limite dell’utopia che ha permesso ai giallorossi di tornare a credere di poter rientrare nelle prime sei.

Nelle prossime settimane, tuttavia, Sir Claudio dovrà necessariamente cominciare a scindere il suo lavoro di allenatore da quello di dirigente, poiché il momento in cui il tecnico nato a Testaccio abbandonerà la panchina è ormai vicino e appare indispensabile giungere a luglio con le idee chiare sul mercato da compiere. In tal senso appare altrettanto essenziale scegliere il prima possibile la figura che andrà a raccogliere il testimone di Sir Claudio, così da plasmare la nuova rosa giallorossa sulle esigenze tecnico-tattiche del prossimo allenatore.

Saranno dunque preziose le ultime dieci giornate di campionato, durante cui Ranieri e colleghi andranno a stilare la lista degli incedibili, quella dei sacrificabili e a definire con maggiore precisione il destino di coloro i quali rientreranno dai prestiti e dei prestiti di cui sta attualmente giovando la Roma (Alexis Saelemaekers su tutti, il quale nella capitale ha conquistato una dimensione ideale che gli ha permesso di manifestare con efficacia delle qualità fuori dal comune).

Vi è in particolare un calciatore che per l’intero svolgersi della stagione è apparso costantemente come una delle pochissime stelle dotate di una luce sempre visibile che, tuttavia, nel corso degli ultimi giorni, sembrerebbe aver riscontrato una serie di ostacoli potenzialmente decisivi per il suo avvenire in giallorosso.

Koné al centro delle polemiche: il gesto che getta benzina sul fuoco

Il profilo in questione risponde naturalmente al nome di Manu Koné, ovvero il grande assente della sfida con l’Athletic Bilbao, che è attualmente il principale sospettato delle dichiarazioni di Ranieri in merito ad un elemento della rosa che starebbe “giocando per se stesso”.

Il francese è senza dubbio alcuno uno dei principali protagonisti della stagione giallorossa, all’interno della quale ha messo in mostra una preziosa convivenza tra qualità e intensità, capace di garantirgli un posto tra i convocati della nazionale francese al posto del suo collega bianconero Kephren Thuram.

Adesso tuttavia, le speculazioni di addetti ai lavori, tifosi e appassionati in merito ai possibili attriti con Claudio Ranieri sarebbero state clamorosamente suffragate da un’indiscrezione diffusa da Il Messaggero stamane.

Il quotidiano capitolino ha infatti svelato come Koné fosse stato l’unico del gruppo ad aver evitato il viaggio di ritorno in pullman dall’aeroporto di Fiumicino, alimentando all’inverosimile i sospetti di un problema da risolvere con il proprio allenatore.