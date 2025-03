Vlahovic nella Capitale, colpo di scena: con la Juve finisce malissimo

Le indiscrezioni riguardanti il futuro di Dusan Vlahovic continuano a tenere banco senza soluzione di continuità. Come cambiano le carte in tavola

Relegato ad un ruolo di comprimario dopo l’arrivo di Randal Kolo Muani, Dusan Vlahovic è sempre più vicino a dire addio alla Juventus in estate. Legato alla ‘Vecchia Signora’ da un contratto in scadenza nel 2026 che, a meno di clamorosi colpi di scena, non sarà rinnovato, l’attaccante serbo si sta guardando intorno alla ricerca della migliore soluzione possibile per il suo futuro.

Dal canto suo, Cristiano Giuntoli sembra avere le idee chiare sul suo futuro. Dopo le prime ‘schermaglie’ relative al rinnovo di contratto (mai suggellato), le parti di fatto non hanno mai trovato un punto d’unione per discutere dell’eventuale prolungamento dell’esperienza dell’attaccante all’ombra della Mole. Non a suo agio nella veste tattica che Thiago Motta sta provando a cucire addosso alla sua Juventus, negli ultimi due mesi Vlahovic è partito quasi sempre dalla panchina. Un dato di fatto che neanche un eventuale cambio in panchina sembra poter mettere in discussione, viste anche le mosse della Juve per altri centravanti d’area di rigore come Osimhen. Rispetto ai 40 milioni di euro chiesti da ‘Madama’ fino a poche settimane fa, però, la valutazione dell’ex attaccante della Fiorentina si sta continuamente ridimensionando. Diversi club di Premier osservano il da farsi, pronti a calare il jolly vincente per chiudere il cerchio a prezzo di saldi.

Calciomercato Juventus, Vlahovic al Tottenham: gli eventuali ostacoli dell’operazione

E così – dopo essere stato accostato senza troppa convinzione a Chelsea e Manchester United – dall’Inghilterra rincarano la dose, ipotizzando un eventuale binomio Vlahovic-Tottenham. Intervenuto nel corso del podcast Inside Track di Football Insider, il giornalista Pete O’Rourke ha infatti rivelato come gli Spurs possano aggiungersi alla folta lista di pretendenti all’attaccante della Juventus.

Tuttavia, molte delle chances del club londinese di capitalizzare la trattativa appaiono strettamente collegati al prosieguo di una stagione. Benché sia riuscita a strappare il pass per i quarti di finale di Europa League, la compagine di Postecoglou prima dell’inizio dell’ultimo turno di Premier League veleggiava al tredicesimo posto in classifica, a distanza siderale dalle posizioni in zona Europa. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile visto che, qualora non dovesse riuscire a strappare il pass almeno per l’Europa League, per il Tottenham sarebbe piuttosto complicato affondare il colpo per un acquisto pesante in attacco. A meno che – e questa è una traccia da monitorare con attenzione – non si creino i presupposti per cessioni di un certo tipo con cui fare cassa.