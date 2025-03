Conte alla Juventus, game over: la Roma ha chiuso il cerchio

Conte alla Juventus: è finita. E la Roma ha chiuso il cerchio. Ecco il futuro dell’allenatore del Napoli che potrebbe lasciare dopo un solo anno

Antonio Conte è un allenatore che fa la differenza. Lo sapevamo, ma lo abbiamo visto ulteriormente quest’anno: ha preso un Napoli che non si è nemmeno qualificato alle coppe e sta riuscendo a farlo lottare per lo scudetto con Inter e Atalanta.

Ma sappiamo altrettanto bene che è un tecnico che quando le cose non vanno come vorrebbe lui, prende e va via. E diciamo che con l’addio di Kvara, non degnamente sostituito a gennaio, le cose si sono un poco inclinate. La sensazione è che dopo un solo anno di azzurro, comunque vada, lascerà il club campano per trovare un’altra sistemazione, magari ancora in Italia, viste le esperienze che ha già fatto all’estero. Si è parlato anche di un possibile approdo alla Roma. Voci importanti, indiscrezioni, ma alla fine dei conti non è mai arrivato a Trigoria. E, stamattina, a fare un quadro di quello che potrebbe succedere ci pensa Repubblica. Ecco dove andrà Conte.

Conte: niente Juventus. E la Roma ha altre idee

Un ritorno alla Juventus alla fine di quest’anno è stato paventato molto spesso. Ma il quotidiano sottolinea com’è difficile andare in bianconero. Il motivo? “Improbabile la Juve – si legge – dovrebbe sostituite anche Giuntoli oltre a pagare a vuoto dopo Allegri anche Motta. La voce ricorrente, ma niente di certo, indica Mancini”. Anche Mancini, come sappiamo, è stato accostato ai giallorossi con molta frequenza dopo l’addio di Juric.

E la Roma? Le indicazioni che arrivano ci dicono questo: “A Roma conta Ranieri, è orientato su Gasperini o Fabregas” mette nero su bianco il giornale questa mattina. Quindi i giallorossi o si affideranno ad un tecnico esperto come quello dell’Atalanta, oppure ad un giovane che ha tutto per diventare grande come quello del Como.