Formazioni ufficiali Roma-Cagliari: la scelta su Dybala, Ranieri cambia ancora

Roma-Cagliari, diversi i cambi rispetto alle ultime indiscrezioni sulla formazione: le decisioni ufficiali di Ranieri

Ripartire. Con ancora nella testa e nelle gambe le fatiche di Coppa, la Roma di Claudio Ranieri ospita il Cagliari per provare ad allungare la striscia di risultati utili consecutivi in campionato. I giallorossi sono chiamati ad una prestazione importante sotto tanti punti di vista al cospetto di un avversario alla ricerca di punti preziosi con cui dare uno scossone alla propria classifica. Ecco perché si preannuncia una gara piuttosto combattuta nella quale saranno i duelli individuali a fare la differenza, oltre alla voglia di portare a casa una partita dal peso specifico non indifferente.

I cambi rispetto alla formazione titolare scesa in campo al San Mamés non si sono fatti attendere. Non al top della forma, Paulo Dybala nella gara contro il Cagliari partirà inizialmente dalla panchina: al suo posto spazio a Soulé che agirà sulla trequarti assieme a Baldanzi. La novità di giornata resta comunque il forfait di Pellegrini causa febbre: il capitano della Roma – indisponibile – è rimasto a casa. Per quanto riguarda l’attacco, invece, c’era molta attesa per capire chi tra Dovbyk e Shomurodov alla fine sarebbe partito titolare: la scelta di Ranieri è ricaduta nuovamente sull’attaccante ucraino, chiamato a riscattare le ultime scialbe prestazioni tra campionato ed Europa League e pungolato dal tecnico testaccino nella conferenza stampa della vigilia.

Formazioni ufficiali Roma-Cagliari, Soulé-Baldanzi alle spalle di Dovbyk, fuori Hummels

A centrocampo ritorna dal primo minuto Manu Koné, al centro di insistenti voci negli ultimi giorni. Il francese completerà una mediana a due con Paredes, metronomo del centrocampo e autentico insostituibile per Ranieri. Chance dal 1′ per Saelemaekers che agirà ovviamente sulla corsia destra; l’altro versante sarà invece occupato da Angelino.

In difesa, oltre ai ‘soliti’ Mancini e Ndicka, spazio a Rensch con Hummels in panchina. Dal reparto arretrato il tecnico giallorosso si aspetta risposte importanti. Tenere alta la concentrazione nell’arco della partita sarà una delle chiavi di volta per provare ad incanalare il match sin dalle battute iniziali. Quantità, qualità e lucidità: questi gli ingredienti ai quali Ranieri ha fatto riferimento nelle scorse ore. Intanto, ecco l’undici titolare giallorosso che sfiderà il Cagliari.

ROMA (3-4-2-1) Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulè, Baldanzi; Dovbyk.