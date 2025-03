Infortuni Dybala e Rensch, Ranieri nei guai: la diagnosi è UFFICIALE

La vittoria con il Cagliari di mister Nicola rischia di essere tristemente sporcata da una serie di infortuni spiacevoli per Ranieri

Una vittoria di Pirro per mister Ranieri & co.? Beh… i tre punti saranno tre a prescindere da quello che è avvenuto sul terreno di gioco, ma vi sono da considerare una serie di fattori difficilmente trascurabili, tra i quali due infortuni piuttosto impattanti che potrebbero segnare nel profondo l’andamento della parte finale del campionato giallorosso.

Difatti, se è vero che in questo momento la sensazione è che nulla e nessuno potrà mettere in discussione il miracolo sportivo compiuto da Sir Claudio – ben 10 vittorie e tre pareggi negli ultimi tredici incontri in campionato -, appare impossibile non considerare una fase finale del campionato durante cui i giallorossi dovranno affrontare Juventus, Fiorentina (attualmente in stato di grazia, anche a causa del prezioso recupero del leader tecnico Albert Gundumndsson), Milan, Atalanta e Lazio.

L’impresa è ancora ardua e Sir Claudio, con l’unico obiettivo reale individuabile nella zona della classifica adibita alla qualificazione alle coppe, avrà necessità di contare sulle pedine più preziose del proprio scacchiere.

In questo momento, tuttavia, la regina dello scacchiere (se Ranieri è il Re immaginiamo che la Joya sia la regina, capace di spaziare senza limiti per tutto il terreno di gioco) appare ferita e, dopo le prime impressioni restituite da Sir Claudio nel post partita, sono giunte delle notizie più precise sulle condizioni di Dybala, ma anche di Dovbyk e Rensch, il primo uscito dolorante, il secondo costretto a stringere i denti nonostante le plateali smorfie di dolore.

Dybala, Dovbyk e Rensch: Ranieri trema per il finale di campionato

La Roma è stanca… La gara con il Bilbao è stata un all-in sotto ogni punto di vista e la grigia prestazione di oggi pomeriggio lo testimonia con evidenza. Lo stesso Dybala era partito dalla panchina, ma gli sforzi compiuti nelle ultime settimane non hanno perdonato la Joya, che si trovato costretto ad accasciarsi a terra dopo una manciata di minuti dall’entrata in campo.

A manifestare acciacchi ci sono stati anche Artem Dovbyk e Rensch (il quale sembrava aver conquistato il ruolo di titolare inamovibile dopo una una serie di prestazioni maiuscole, in cui vi era una piacevole convivenza tra qualità e attenzione).

Per quanto concerne Paulo Dybala i primi responsi dall’interno sono che il fuoriclasse argentino abbia sentito dolore alla parte distale dei flessori nella parte posteriore del ginocchio (mancano ancora sentenze sulla presenza di lesioni o meno); per Rensch si tratta di problemi all’adduttore, mentre per il bomber ucraino si trattava di semplici crampi al polpaccio.