L’Inter anticipa la Roma. Di questi tempi è meglio non trovarsi di fronte l’Inter di Simone Inzaghi e di Beppe Marotta. Su qualsiasi fronte.

L’Inter di Simone Inzaghi e Beppe Marotta si sta preparando ad una primavera da protagonista. In corsa su tutti i fronti vuole arrivare fino in fondo. Fino alla vittoria.

Il Napoli di Antonio Conte in campionato, il Bayern Monaco in Champions League ed il Milan in Coppa Italia rappresentano i diversi ostacoli alla corsa al Triplete. L’Inter va che una meraviglia guidata da un tecnico, Simone Inzaghi, che non smette di stupire e da un presidente, ed amministratore delegato, Beppe Marotta, novello Harry Potter, in possesso di una sua personalissima Pietra Filosofale capace di trasformare qualsiasi metallo in oro puro. Osservandolo da Torino, sponda bianconera, chissà cosa staranno pensando. O forse è fin troppo facile immaginarlo.

Un’Inter sempre più forte che necessita, però, di una sostanziale ventata di gioventù.

L’Inter anticipa la Roma. De Winter ‘vede’ nerazzurro

Sarà una stagione lunghissima per l’Inter dal momento che terminerà soltanto a metà luglio quando negli Stati Uniti si chiuderà il Mondiale per Club.

E sarà, probabilmente, anche l’ultima stagione per diversi giocatori dell’attuale rosa nerazzurra. L’età media è elevata e soprattutto il reparto difensivo necessita di una corroborante rinfrescata. Sull’argomento ci ha reso edotti interlive.it. La difesa nerazzurra presenta profili come Acerbi e de Vrij che hanno ormai superato la trentina e nel progetto di ringiovanimento presente nella mente di Beppe Marotta vi è già pronta una soluzione: Koni De Winter, classe 2002, difensore centrale belga del Genoa, ex Juventus, che si sta imponendo come uno dei migliori giovani difensori della nostra Serie A.

190 centimetri di altezza, fortissimo nel gioco aereo, Koni De Winter è tenuto sotto osservazione anche in casa Roma, ma la dirigenza nerazzurra, anche grazie agli ottimi rapporti con i Grifoni genoani, sembra essere in vantaggio. Il Genoa lo ha acquistato dalla Juventus per una cifra complessiva inferiore ai 10 milioni di euro. Ora chi lo vuole acquistare dovrà sborsare più del doppio: 25 milioni di euro. L’invincibile Inter di Beppe Marotta, ex amministratore delegato della Juventus vincente di Andrea Agnelli, punta ora un talento, l’ex Juve Koni De Winter, che la società bianconera ha lasciato partire con troppa leggerezza.

Se l’Inter punta a vincere tutto e se la Juventus ha già perso tutto non sarà per Beppe ‘Harry Potter’ Marotta?