Nuovo allenatore Roma, Ghisolfi rinnova l’identikit

Ecco le ultime in merito alla complessa e chiacchierata ricerca che Ranieri e Ghisolfi stanno compiendo per scegliere il prossimo allenatore giallorosso

“Da ora ci saranno dieci finali”… questa fu la dichiarazione di Mile Svilar in seguito all’eliminazione della Roma dall’Europa League e, quella di oggi pomeriggio contro il Cagliari, appare proprio come una di quelle partite che potrebbe pesare non poco sull’esito della stagione dei giallorossi. Ora che l’unico obiettivo a disposizione appare quello di conquistare le posizioni più alte della classifica, ogni punto peserà come un macigno e, in tal senso, non vi saranno partite da sottovalutare.

Vi è tuttavia una questione piuttosto delicata che meriterà l’attenzione di Sir Claudio Ranieri, che potrebbe ritrovarsi a perdere più di qualche ora di sonno nel tentativo di individuare una soluzione ideale: il prossimo allenatore. L’erede di Sir Claudio è infatti una figura attualmente avvolta nella più fitta nebbia, per la quale il popolo giallorosso nutre ancora un considerevole numero di dubbi.

Una seconda parte della stagione semplicemente sontuosa (soprattutto per quanto concerne il campionato e per la crescita esponenziale di una serie di pedine dello scacchiere giallorosso) ha infatti convinto generose fette della tifoseria che l’opzione più razionale per il proseguo del progetto Roma sia proprio quella di confermare Sir Claudio sulla panchina giallorossa. Intanto sul tema è stato lo stesso direttore tecnico Florent Ghisolfi ad aggiornarne nel corso del prepartita di Roma-Cagliari.

Ghisolfi avverte i candidati alla panchina giallorossa: “Dovrà dimostrare…”

La concretezza di Carlo Ancelotti o la raffinatezza di Gian Piero Gasperini? La semplicità e l’efficacia di Massimiliano Allegri o l’esuberanza offensiva di Maurizio Sarri? Soltanto il tempo potrà rispondere a tali dilemmi, ma, per ora, Florent Ghisolfi ci ha tenuto a fissare un requisito fondamentale per la scelta di colui che raccoglierà il pesante testimone di Claudio Ranieri.

L’ex direttore sportivo del Nizza ha infatti affermato: “Nuovo allenatore? Se un allenatore per venire qui aspetta di conoscere quale coppa giocheremo allora non è l’allenatore giusto. Dovrà dimostrare voglia e orgoglio di allenare questo club”. Insomma… il direttore tecnico della Roma ci ha tenuto a specificare come il prossimo allenatore giallorosso dovrà necessariamente lasciare da parte i risultati di una stagione platealmente falsata da una prima parte a dir poco movimentata, in cui i giallorossi hanno subito ben due cambi di allenatore.