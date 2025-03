Nuovo infortunio alla caviglia: a rischio per Roma-Juventus

Nuovo infortunio alla caviglia. Vi sono stagioni che occorrerebbe cancellare per via dei continui problemi che hanno procurato. Questa è una di quelle.

E’ in arrivo un nuovo tsunami in casa Juventus. Dopo l’umiliante 0-4 patito una settimana fa in casa contro l’Atalanta a rendere irrespirabile l’aria all’interno dello spogliatoio bianconero è arrivato anche l’insostenibile 3-0 incassato contro la Fiorentina.

Una situazione che potrebbe portare presto a soluzioni impensabili soltanto poche settimane fa. Soluzioni ‘estreme’ quali l’esonero immediato di Thiago Motta nonché anche ad un ripensamento dell’intero progetto architettato dal direttore tecnico Cristiano Giuntoli. La sfida contro la Fiorentina avrebbe dovuto rappresentare il pronto riscatto bianconero. Ed invece la compagine guidata dal tecnico italo brasiliano si è sciolta come neve al sole sotto i colpi della Viola. Ed in una tale serata così nera, sotto tutti i punti di vista, non poteva mancare l’ultimo tiro mancino della malasorte. In una stagione che ha visto attuati errori palesi da parte di tutte le componenti della società bianconera, un ruolo determinante lo hanno giocato gli ormai innumerevoli infortuni che hanno decimato la rosa bianconera.

Nuovo infortunio alla caviglia. Cambiaso salta Roma-Juve?

La gara contro la Fiorentina aveva già detto tutto. La Viola la stava dominando grazie alle reti di Gosens, Mandragora e Gudmundsson, quando nel finale Andrea Cambiaso ha patito un problema alla caviglia sinistra. Un contrasto di gioco e poi la caduta a terra. Andrea Cambiaso è stato accompagnato fuori dal campo, visibilmente dolorante.

Una gara durata meno di trenta minuti. Andrea Cambiaso era infatti entrato dopo un’ora di gioco al posto di Nico Gonzalez. Non è il primo infortunio per l’esterno classe 2000, sostituito poi da Mbangula. L’esterno della Juventus è stato convocato dal commissario tecnico azzurro, Luciano Spalletti, ma ora la sua chiamata in nazionale è a forte rischio, così come la sua presenza all’Olimpico per Roma-Juventus, calendarizzata il prossimo 6 aprile. Occorrerà attendere l’esito degli esami strumentali per avere una quadro più preciso riguardo le sue condizioni. Difficile immaginare una situazione più complicata di quella che sta vivendo in questi minuti la Juventus. Impossibile immaginare le future conseguenze.

L’unica certezza è che non mancheranno conseguenze.