Osimhen fa volare la Juventus: destinazione accettata

Tra le tante piste di mercato, quelle che riguardano Victor Osimhen hanno sensibilmente ripreso quota: la Juve non crede ai suoi occhi

20 gol in campionato e 6 in Europa League impreziositi da 5 assist complessivi. Più in generale, uno strapotere fisico a tratti clamoroso e un obiettivo dichiarato: fare di tutto per portare il Galatasaray a conquistare la quinta stella. Victor Osimhen ha le idee chiare sulle sue prossime mosse e non vuole lasciare nulla di intentato. In estate, però, tornerà al Napoli come da accordi con il club turco e il suo futuro calamiterà in modo inevitabile l’attenzione mediatica. Il ping pong, in realtà, è già cominciato da un bel po’ di tempo e potrebbe porre le premesse per un irresistibile effetto domino.

Le sorprese, di fatto, non mancano. Benché la clausola da 75 milioni di euro inserita al momento dell’ultimo rinnovo non sia valida per i club di Serie A, la Juventus sta continuando a monitorare da molto vicino la situazione. Intenzionati a rimodulare un reparto offensivo già rinforzato dall’arrivo a gennaio di Randal Kolo Muani, i bianconeri stanno continuando a sondare lo scenario per il bomber del Napoli. Consapevole delle oggettive difficoltà per chiudere il cerchio ma allo stesso tempo allettato all’idea di potersi giocare le proprie chances per far saltare il banco, Cristiano Giuntoli non ha affatto alzato bandiera bianca. La strada che separa la ‘Vecchia Signora’ dall’attaccante nigeriano continua ad essere irta e piena di ostacoli, ma la Juve sotto traccia si sta ritagliando i suoi spazi di manovra.

Calciomercato Juventus, sorpresa Osimhen: sì del nigeriano all’ipotesi bianconera

Con Vlahovic ormai al passo d’addio, la Juve intende fare all in su Osimhen nel caso in cui riuscisse a centrare il quarto posto, obiettivo minimo stagionale. A confermare le ultime indiscrezioni sul bomber nativo di Lagos, offrendo al contempo spunti importanti per allargare il discorso, è stata la giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Fabiana Della Valle.

Con un video pubblicato sul suo profilo YouTube, Della Valle ha evidenziato come non solo Osimhen sia conscio dell’interessamento della Juventus, ma anche come la ‘Vecchia Signora’ abbia di fatto già ottenuto una sorta di via libera da parte del nigeriano. Di seguito il virgolettato puntuale: “La Juventus ha già incassato il primo sì del calciatore perché comunque Giuntoli ha parlato sia con Osimhen che con l’agente e sa che il calciatore è interessato a un trasferimento a Torino“. La Juventus ha dunque la strada spianata per Osimhen? Non ancora. La concorrenza di certo non manca e sia dalla Premier che dal Psg sono previsti nuovi affondi nel corso delle prossime settimane. Giuntoli, però, ha fatto la sua mossa: la sfida è ufficiosamente partita.