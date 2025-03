Osimhen-Juventus, così salta tutto: contratto da 40 milioni a stagione

La strada che dovrebbe portare Victor Osimhen alla Continassa di Cristiano Giuntoli si continua a riempire di ingombranti ostacoli

Appare difficile individuare qualcuno all’interno della Continassa che possa dirsi pienamente soddisfatto della stagione in corso, ma, tra le svariate delusioni che tifosi bianconeri e appassionati lamentano in seguito ai luccicanti presupposti dell’estate, spiccano senza dubbio alcuno figure come quella di Dusan Vlahovic o dello stesso Thiago Motta, entrambi considerati fino ad una manciata di mesi fa le vere e proprie star della Vecchia Signora.

In questo momento, al contrario, abbiamo da una parte un Thiago Motta bersagliato da ogni lato a causa di una gestione controversa sia sul piano squisitamente tecnico-tattico che su quello del lato umano.

Dall’altra un Dusan Vlahovic clamorosamente declassato all’interno delle gerarchie bianconere, all’interno delle quali, per quanto concerne il ruolo di centravanti, in questo momento domina parzialmente incontrastato Randal Kolo Muani.

Anche quest’ultimo, tuttavia, non può certamente dirsi certo del suo avvenire a Vinovo, visto e considerato che in questo momento il suo cartellino è interamente di proprietà del PSG e non vi sono formule particolari con cui Giuntoli potrà avere la garanzia di riscattare il francese dai parigini. Giungono in tal senso notizie particolarmente impattanti su una delle figure più chiacchierate trai corridoi del centro sportivo bianconero: Victor Osimhen.

Stipendio faraonico dall’Arabia: il sogno Osimhen si allontana per Giuntoli

Se Dusan Vlahovic appare come un bomber di razza apparentemente incompatibile con il sistema di gioco di Thiago Motta – anche se c’è da dire che, quando impiegato, il serbo ha spesso colpito gli avversari -, per via della sua scarsa propensione al dialogo con i compagni e Randal Kolo Muani è di fatto ancora sotto esame – nelle ultime apparizioni è spesso rimasto a secco -, la figura di Victor Osimhen continua a risultare ghiotta e ideale per proiettarsi con competitività verso la prossima stagione.

Nelle ultime ore, tuttavia, sono emerse sul profilo twitter di Transfer Haberleri delle novità sulle varie opzioni che l’attuale calciatore di proprietà del Napoli avrà a partire da luglio.

Spicca in tal senso l’offerta di ben 40 milioni euro a stagione che sarebbe stata recapitata al bomber nigeriano dall’Al Ahli, in grado di complicare non poco il lavoro che Cristiano Giuntoli sta compiendo per assicurare a mister Motta un centravanti che il prossimo anno possa evitare quella spiacevole sperimentazione compiuta nella stagione in corso.