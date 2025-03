Scelto il nuovo bomber: i Friedkin lo riportano a casa

I Friedkin hanno scelto il nuovo bomber. I proprietari americani della Roma hanno deciso di riportarlo a casa. Ecco la rivelazione

Il prossimo anno, dentro la Roma, siamo certi ci sarà una mezza rivoluzione. Quasi in tutti i reparti il club dovrà intervenire per apportare delle modifiche alla rosa che, ancora, non sappiamo a chi verrà consegnata. Di certo sulla panchina non ci sarà Claudio Ranieri, che dopo questi mesi cambierà completamente ruolo, prendendo le decisioni dietro la scrivania e non solo in campo come succede adesso.

Uno dei reparti che dovrà comunque avere un bel rimpasto è sicuramente l’attacco. Shomurodov – che comunque sta facendo ben oltre le aspettative – rimane sempre destinato ad uscire. E Dovbyk, nonostante un buon bottino di gol, non sta convincendo del tutto. Di nomi ne sono circolati parecchi e come sappiamo la Roma ha anche un attaccante di proprietà che però è destinato ad uscire. Rimanendo, però, secondo le informazioni che sono state riportate da FootballInsider, dentro l’ala dei Friedkin.

Abraham all’Everton, i Friedkin hanno scelto

“L’Everton è l’ultima squadra ad entrare in corsa per ingaggiare l’attaccante della Roma Tammy Abraham, che si sta avvicinando al ritorno in Premier League” scrive il sito citato prima. Anche l’inglese, adesso al Milan in prestito – entrato nell’affare che ha portato Saelemaekers a Trigoria – vorrebbe tornare in Inghilterra e spingerebbe per la soluzione. Non solo quella che porta all’Everton, ma anche l’Aston Villa, come sappiamo, lo ha cercato e lo cercherà nei prossimi mesi.

L’Everton ha un giocatore in scadenza di contratto che è Carvert-Lewin per il quale, viene ancora sottolineato, c’è il forte interesse del Newcastle che, quindi, lo potrebbe tentare con un contratto importante. Ed è anche per questo motivo che la seconda squadra di Liverpool ha bisogno di un centravanti pronto, che conosce il campionato, e che potrebbe senza dubbio essere Abraham. Alla Roma, Tammy, ha fatto benissimo il primo anno. Poi le sue prestazioni sono scese e l’infortunio al ginocchio non ha aiutato nemmeno a incassare qualcosa. Adesso ci potrebbero pensare i Friedkin a dare fiato alle casse di una società e a regalare un attaccante all’altra. Tutto in famiglia, in poche parole.