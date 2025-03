Thiago Motta esonerato, UFFICIALE: scelto il sostituto

Thiago Motta esonerato. La Juventus è allo sbando e la sconfitta di Firenze è la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Firenze e la Fiorentina di Raffaele Palladino come la più classica ultima spiaggia per la Juventus e per il suo tecnico Thiago Motta. La quaterna incassata all’Allianz Stadium dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha posto il tecnico italo brasiliano sotto esame.

Le parole di sostegno da parte della proprietà, rappresentata da John Elkann, sembrano non aver sortito l’effetto sperato. Il tecnico bianconero rischia addirittura un esonero anticipato se allo Stadio Artemio Franchi non vi sarà la tanto attesa reazione da parte dei suoi ragazzi. Il progetto bianconero, inaugurato soltanto un estate fa, rischia di affondare in Toscana. A quel punto non sarà soltanto Thiago Motta a pagare pegno. Un presente complicato che rimanda, però, ad un futuro quanto mai incerto e nebuloso.

Thiago Motta esonerato. Alla Continassa arriva Roberto Mancini

E’ già partito il toto nomi di coloro che la prossima stagione potrebbero accomodarsi sulla panchina ora occupata, ma fino a quando?, da Thiago Motta.

Dal momento della doppia eliminazione, Champions League e Coppa Italia, i media si sono scatenati nel tentare di individuare il profilo adatto per la nuova rivoluzione in casa Juventus. Dalla nuova restaurazione chiamata Massimiliano Allegri fino a chi ha appena affossato i bianconeri sotto una valanga di reti, Gian Piero Gasperini. Il nome, però, che intriga di più alla Continassa ce lo fornisce la Sisal, con tanto di concreti numeri a sostegno: Roberto Mancini.

Il 60enne tecnico di Jesi, ex commissario tecnico azzurro nonché, anche, ex allenatore dell’Inter negli anni caldi del post-Calciopoli, era quotato dalla nota agenzia di scommesse – prima dell’inizio della partita con la Fiorentina – a 2.20. Una quota poi rimossa una volta iniziata la partita. La netta sconfitta della Juventus contro la Fiorentina fa crollare Thiago Motta e, parimenti, la quota relativa a Roberto Mancini come nuovo allenatore della Juventus nella stagione 2025-26. Mancini potrebbe essere il nome per il futuro, con un traghettatore a fine stagione. La Viola può pertanto segnare il destino stagionale dell”odiata’ Vecchia Signora.