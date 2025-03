Voti Roma-Cagliari 1-0: riscossa Dovbyk ma lacrime per Dybala

È successo di tutto nel corso del match tra la Roma di Claudio Ranieri e il Cagliari di mister Nicola. Ecco i voti della Roma

Quello che a causa dell’eliminazione dall’Europa League si era trasformato in un esame da non fallire, è stato superato con fatica e determinazione dagli uomini di Ranieri, i quali hanno confermato ancora una volta come le trasformazioni più impattanti apportate dal tecnico originario di Testaccio sono avvenute sul piano prettamente mentale più che su quello tecnico-tattico (che ne è divenuto una naturale conseguenza).

Insieme ai tre punti, tuttavia, giungono notizie a dir poco torbide per Claudio Ranieri, il quale al minuto numero 75 ha visto uscire dolorante dal campo quello che può essere serenamente considerato il calciatore più importante della rosa giallorossa.

Dovbyk tira un sospiro di sollievo, Dybala scoppia in lacrime

Le notizie che emergono dalla sfida tra i sardi e i capitolini andata in onda oggi pomeriggio allo Stadio Olimpico sono in particolare due e riguardano curiosamente i due protagonsti offensivi più chiacchierati della stagione giallorossa.

Vinciamo noi, decide il gol di Dovbyk nel secondo tempo ⚽️ Sesta vittoria consecutiva in campionato, bene così 💛❤️#RomaCagliari pic.twitter.com/dTtPGUG2dY — AS Roma (@OfficialASRoma) March 16, 2025

Da una parte vi è la tragica uscita dal campo di Paulo Dybala, entrato al posto di un opaco Matias Soulé nel tentativo di chiudere il match; dall’altra il gol di Artem Dovbyk, il quale pochi istanti prima di sbloccare il match aveva assaporato da vicino le conseguenze di un errore madornale compiuto a tu per tu con Caprile.

Respiro affannato dalla corsa ma anche e soprattutto dalla paura di aver deluso ancora una volta una città intera, il proprio allenatore e, probabilmente se stesso… questo era lo stato di Dovbyk poco prima del gol che ha letteralmente ribaltato le sorti della sua gara e del match dei giallorossi. Senza Dybala in campo la Roma è apparsa particolarmente goffa nella costruzione offensiva, come dimostrato dal singolo tiro in porta compiuto dagli uomini di Ranieri, il che non può che preoccupare ulteriormente Claudio Ranieri in vista dei prossimi appuntamenti.

I voti della Roma