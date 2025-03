Calciomercato Roma, operazione bis Inter: la decide Conte

In casa Roma, dopo la vittoria di ieri contro il Cagliari, bisogna registrare delle novità di calciomercato.

Dopo aver salutato l’Europa League con il ko subito al San Mames contro l’Athletic Bilabo, di fatto, la Roma ha fornito subito un segnale di reazione. Ieri, infatti, la squadra di Claudio Ranieri ha sconfitto 1-0 il Cagliari con il gol decisivo realizzato da Artem Dovbyk nel corso della seconda frazione di gara.

Tuttavia, il pomeriggio giallorosso è stato rovinato dall’infortunio di Paulo Dybala. Quest’ultimo, dopo appena qualche minuto dal suo ingresso in campo, è uscito in lacrime per colpa di un infortunio.

Nelle prossime ore, dunque, si attendono delle notizie importanti sulle condizioni della ‘Joya’ che, probabilmente, salterà la convocazione dell’Argentina. Tuttavia, in attesa di aggiornamenti su Paulo Dybala, in casa Roma bisogna segnalare una novità che arriva dal calciomercato.

Roma, Pellegrini sempre più lontano dai colori giallorossi: Inter e Napoli su di lui

Secondo diverse indiscrezioni, infatti, Lorenzo Pellegrini a fine stagione dovrebbe lasciare la squadra giallorossa. Il centrocampista, anche per colpa di una recente febbre, non sta trovando più spazio nella squadra guidata da Claudio Ranieri.

Su Lorenzo Pellegrini, inoltre, bisogna registrare l’interesse di due big del nostro campionato, ovvero l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Antonio Conte. Già a gennaio, infatti, queste due squadre si sono fatte avanti per il capitano della Roma.