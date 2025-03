Calciomercato Roma, rescissione e firma in Serie B: ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi. Si pensa già al futuro

La Roma, come sappiamo, è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Un tecnico che possa prendere il posto di Claudio Ranieri che lascerà la panchina per dedicarsi ad un altro lavoro. Quello delle decisioni dietro la scrivania.

Certo, Sir Claudio ha fatto benissimo, ha ridato vigore ad una squadra che era sinceramente allo sbando e adesso guarda da vicino alla possibilità di prendersi una qualificazione alla prossima Champions League che non è così distante. Certo, l’infortunio di Dybala un po’ le cose le potrebbe complicare, e vedremo quello che succederà nei prossimi di mesi. Sono molti comunque quelli che vorrebbero vedere ancora Ranieri in panchina che, alla fine di questa stagione, chiuderà con 99 panchine in giallorosso. Una sola alla centesima. Sarebbe un peccato…

De Rossi rescinde: interessa al Monza

La Roma, forse, un allenatore lo aveva trovato: parliamo di Daniele De Rossi, esonerato dopo la gara contro il Genoa che ha avviato la via di Juric. Ancora sotto contratto, per altri due anni e qualche mese, DDR ha deciso intanto di salvare l’Ostiamare, squadra della sua città, in attesa della chiamata giusta che, secondo calciomercatoweb.it, potrebbe arrivare dalla Serie B.

Il Monza infatti, prossimo alla retrocessione, vorrebbe ripartire con un tecnico diverso rispetto ad Alessandro Nesta, anche lui esonerato e poi richiamato. E in lizza ci sarebbe appunto De Rossi insieme a Fabio Pecchia. Due tecnici che hanno un’esperienza sicuramente diversa e per i quali, Galliani – che è già a lavoro – potrebbe iniziare ad intavolare i rapporti. De Rossi di conseguenza dovrebbe rescindere il proprio contratto con il club dei Friedkin – che forse quella decisione l’avrebbero potuta evitare – per accettare il nuovo contratto. Sarebbe un bel risparmio per le casse giallorosse, lo sappiamo. E vedremo tutto questo come andrà a finire.