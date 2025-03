Il Milan lo soffia ai Friedkin: vendetta francese

Il Milan è pronto a soffiare sotto il naso dei Friedkin un giocatore di grande qualità: si tratta di una “vendetta francese” che può far sorridere i tifosi rossoneri

C’è un nome particolarmente corteggiato, transalpino, che fa gola a Ibrahimovic e Furlani e che i Friedkin volevano al contempo. Le vie del mercato sono infinite ma in questo momento i favoriti per la corsa sono proprio i milanisti. Chissà che non si possa chiudere a breve.

Il mercato come si sa non chiude mai, nemmeno in questi mesi intermedi. Le squadre sono alla ricerca di continui accordi, soprattutto per quei talenti che vanno a ruba e su cui si instaura una concorrenza davvero elevatissima. Il Milan è una delle squadre italiane che dovrà cambiare di più a giugno, considerando le diverse cessioni importanti già programmate e il probabile arrivo di un nuovo allenatore. Costruire la prossima rosa dipenderà anche dalla scelta del tecnico, ma ci saranno degli innesti a prescindere dal profilo individuato per la panchina.

Giovani di qualità che possono rappresentare un upgrade tecnico ma anche economico, con un impatto importante in Serie A, come è stato il primo anno ad esempio per Tomori o Theo Hernandez. In questo caso gli scout del Milan sono andati a sondare con attenzione il mercato inglese, nella carissima Premier League (in senso finanziario).

Il Milan soffia Maxime Esteve all’Everton dei Friedkin: il difensore francese è corteggiatissimo

Il nome che piace al Milan è quello di Maxime Esteve, difensore centrale transalpino, in forza al Burnley, con un passato nel Montpellier. Esteve è un classe 2002 che sta impressionando tutti, per continuità di rendimento e per valore tecnico. Il Burnley è reduce dalla vittoria per 2-0 contro lo Swansea di sabato e in questa stagione ha collezionato nen 27 gare su 38 senza subire reti (in Championship).

Non sorprende quindi che stia attirando l’attenzione di molti club e la stampa inglese parla proprio del Milan, in vantaggio sia sull’Everton dei Friedkin che sul West Ham. La valutazione del ragazzo è già di quasi 20 milioni di euro ma può solo aumentare se continuerà ad esprimersi su questi livelli. Vedremo se alla fine diventerà un nuovo giocatore rossonero a breve.